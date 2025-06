Santo André tem gincana ecológica, breshopping sustentável e arraiá

Um fim de semana de sustentabilidade, solidariedade e com clima junino. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), encerra o Junho Verde, o Mês do Meio Ambiente, com três atividades gratuitas neste sábado (28) e domingo (29).

A programação começa no sábado com a realização de mais uma gincana ecológica. Crianças da comunidade São Sebastião terão a oportunidade de participar de um circuito de brincadeiras, somar pontos e trocar por brinquedos. A ação ocorre na quadra da comunidade, na Rua Grajaú, s/n, na Vila Linda, das 10h às 15h, e também haverá distribuição de suco, pipoca e algodão-doce ao longo de todo o evento.

Na gincana ecológica, brinquedos doados nas estações de coleta passam por triagem e higienização e são disponibilizados novamente para crianças de locais vulneráveis da cidade. Além disso, as brincadeiras são feitas a partir de materiais também reaproveitados dos ecopontos, como tomba-lata, caixa surpresa, mini-golfe, entre outras.

Arraiá do Pedroso

O domingo concentra as atividades com mais uma edição do arraiá sustentável do Pedroso. O parque recebe o público com decoração e brincadeiras juninas das 10h às 16h.

Mantendo o espírito da sustentabilidade, os visitantes poderão participar do Breshopping Sustentável, além de atividades de educação ambiental que incluem vivências na natureza e uma trilha ambiental até a segunda torre do antigo teleférico.

No Breshopping Sustentável, os moradores podem levar para casa de três a cinco peças de roupas, calçados ou acessórios. Os itens também foram doados em todas as Estações de Coleta de Santo André e passaram por um processo de separação e lavagem ecológica.

Outra atividade que será realizada é Vivências na Natureza, permitindo que crianças de até 11 anos possam explorar o parque e ampliar o contato com o meio ambiente por meio de práticas lúdicas, de vivência e de sensibilização. Já a tradicional trilha até a segunda torre do antigo teleférico possibilita aos visitantes conhecer mais sobre a história do Parque do Pedroso, além de participar de um bate-papo sobre a relação da floresta e das mudanças climáticas.

O Pedroso conta ainda com praça de alimentação, venda de alimentos, bebidas e artesanato, além do pedalinho, que também estará em funcionamento (pagamento à parte). A trilha e as vivências infantis ocorrem em dois horários, às 9h e às 14h, e requerem inscrição prévia pelo site www.semasa.sp.gov.br/junhoverde.

