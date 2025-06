Defesa Civil do Estado alerta para ventos fortes no Grande ABC

A Defesa Civil do Estado alerta para a possibilidade de ventos fortes no Grande ABC entre domingo (29) e segunda-feira (30), em razão da aproximação de um novo sistema meteorológico. A condição climática deve atingir outras regiões, como Grande São Paulo, Baixada Santista, Vales do Ribeira e do Paraíba, Serra da Mantiqueira, litoral norte, Marília, Itapeva, São José dos Campos, Sorocaba e Campinas.

Apesar de as previsões indicarem acumulados baixos de chuva, o destaque fica por conta das fortes rajadas de vento, que podem provocar diversos transtornos, como destelhamentos, queda de árvores e postes, além de comprometer a infraestrutura urbana em algumas localidades.

Diante deste cenário, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e orienta que todos acompanhem os alertas oficiais emitidos pelos canais da instituição. A adoção de medidas preventivas é essencial para minimizar os impactos e garantir a segurança de todos.





