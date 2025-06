Grande ABC tem sábado (28) com sol entre nuvens e sem chuva

Depois da frente fria que atingiu o Estado nesta última semana, os moradores do Grande ABC vão poder aproveitar o fim de semana com temperaturas amenas e sem chuva. Neste sábado (28), o sol aparece entre nuvens e o dia terá períodos de céu nublado na parte da tarde.

Segundo informações do Climatempo, não há previsão de chuvas para as sete cidades da região em nenhum período do dia. O tempo segue firme e com temperaturas amenas, com os termômetros podendo chegar até 23ºC. Mesmo à noite o frio não deve voltar, com previsão de 18ºC por volta das 22h.

Caso não tenha grandes alterações meteorológicas, o tempo deve seguir parecido neste domingo (29) na região. Sol entre nuvens, céu nublado no período da tarde e sem previsão de chuva.

Confira as temperaturas previstas para este sábado por cidade:

- Santo André – mínima de 15°C e máxima de 23°C

- São Bernardo – mínima de 15°C e máxima de 23°C

- São Caetano – mínima de 16°C e máxima de 25°C

- Diadema – mínima de 15°C e máxima de 23°C

- Mauá – mínima de 15°C e máxima de 23°C

- Ribeirão Pires – mínima de 16°C e máxima de 23°C

- Rio Grande da Serra – mínima de 16°C e máxima de 23°C