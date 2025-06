Polícia Militar descobre “casa bomba” com 17,6 mil porções de drogas

A Polícia Militar em trabalho de inteligência do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) encontrou, por volta das 18h40 dessa sexta-feira (27), um local improvisado para armazenamento de entorpecentes, na Rua Seriema, em Várzea Paulista, região de Campinas. A porta estava aberta e não foi encontrado nenhum responsável. Parte do ilícito estava em cima de uma cama em um dos quartos e na sala.

Com auxílio dos cães farejadores, em uma área verde próxima dali, foram localizados dois barris, com o restante de drogas e embalagens para a venda. No total, foram localizadas 2.868 porções de cocaína, 13.822 de crack, 285 de haxixe, 624 de maconha, além de 41 frascos de lança-perfume.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia da cidade.