Região Sul tem fim de semana chuvoso e áreas de risco para alagamento, diz Climatempo

A região Sul do País deve ter um final de semana chuvoso, com a formação de um sistema de baixa pressão, aponta a Climatempo em boletim meteorológico.

O destaque é para a faixa que vai do centro do Rio Grande do Sul, especialmente na região das Missões, norte e centro, além da Região Metropolitana de Porto Alegre, onde a chuva deve ser mais volumosa.

Por outro lado, as duas áreas que devem ficar fora da rota da chuva são o oeste e a Campanha, sul do Rio Grande do Sul, além do norte do Paraná.

Há previsão de frio na área da Campanha Gaúcha, onde há possibilidade de geada devido ao avanço da massa de ar polar e rajadas de vento entre 51 e 70 quilômetros (km) por hora entre o centro do Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná, e alcançando todo o Estado de Santa Catarina.

Para domingo, 29, a previsão é que a chuva siga intensa sobre o norte do Rio Grande do Sul, com volumes elevados no litoral e no norte do Estado, e a Grande Porto Alegre segue em estado de alerta para temporais ao longo do dia. As pancadas de chuva continuam no oeste catarinense e no sudoeste paranaense, mas perdem força em todo o Estado e em Curitiba.