Palmeiras vence o Botafogo na prorrogação e está nas quartas do Mundial

Com um golaço de Paulinho na prorrogação, o Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. O time alviverde venceu o Botafogo por 1 a 0 neste sábado (27), no Lumen Field, na Filadélfia, em um duelo brasileiro equilibrado e sem gols no tempo normal.

O herói do dia foi Paulinho, que entrou no segundo tempo com limite médico de 30 minutos e fez valer cada um deles. O gol, marcado em um momento decisivo da prorrogação, classificou o Verdão e incendiou a torcida. Nas redes sociais, torcedores exaltaram o jogador com frases como “gênio do futebol” e “o melhor do planeta”.



Com a vitória, o Palmeiras avança às quartas de final do Mundial. O adversário será definido neste sábado (28), no confronto entre Benfica e Chelsea. Quem vencer, encara o time paulista na próxima fase.



Essa é mais uma etapa superada pelo time comandado por Abel Ferreira, que busca o inédito título mundial para a Sociedade Esportiva Palmeiras.