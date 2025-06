Paulinho põe Palmeiras perto das quartas e web reage: 'Gênio'

Em uma partida marcada pelo equilíbrio e pela tensão, o Palmeiras saiu na frente do Botafogo na prorrogação e, por enquanto, está garantindo vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. O gol, que pode ser decisivo, veio dos pés de Paulinho — e com direito a golaço.



Após um empate sem gols no tempo normal, coube ao camisa 26 decidir. Mesmo sem estar 100% fisicamente e liberado para atuar por apenas 30 minutos, Paulinho fez valer cada segundo em campo.



O gol incendiou a torcida e teve grande repercussão nas redes sociais. Torcedores chamaram Paulinho de "gênio do futebol" e "o melhor jogador do planeta" após a finalização precisa. Um deles escreveu: “Ele não está 100%, mas ainda faz a diferença.” Outros destacaram o feito como "histórico" e lembraram que o Palmeiras ainda sonha com o título mundial: “Paulinho só podia jogar 30 minutos, jogou os 30, marcou um golaço e saiu como herói. O sonho alviverde segue muito vivo.”



Com o resultado parcial de 1 a 0, o Palmeiras vai garantindo a classificação. O jogo ainda não terminou, mas Paulinho já é nome central — e, caso o placar se mantenha, pode ser lembrado como o herói de uma virada de chave no Mundial.