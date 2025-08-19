DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Sustentabilidade

Moeda Verde chega a 33ª comunidade de Santo André

Núcleo Nova Titan é o novo local do programa que troca resíduos recicláveis por hortifrútis; próxima edição será no Jardim Bom Pastor

Tatiane Pamboukian
19/08/2025 | 16:46
FOTO: Celso Luiz/DGABC
FOTO: Celso Luiz/DGABC


O Programa Moeda Verde inaugurou nesta terça-feira (19) o 33º local da iniciativa DE Santo André que troca resíduos recicláveis por alimentos frescos. A nova participante é a comunidade Nova Titan, localizada na Vila Lutécia. A próxima edição será no Jardim Bom Pastor, ainda sem data definida.

O prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) disse que o objetivo é chegar a 50 comunidades até o final de seu mandato, em 2028. Trezentas famílias do Núcleo Nova Titan serão beneficiadas pelo programa, que já atendeu aproximadamente 100 mil pessoas desde sua criação, em 2017. 

“A equipe do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) faz um estudo de quais comunidades estão precisando do programa. Os agentes ambientais vão começar a fazer este trabalho no Bom Pastor, movimentar e sensibilizar a comunidade, mostrar como funciona o programa, ver a adesão, montar um roteiro e quando estiver tudo pronto lançamos, o que não deve demorar muito”, contou o prefeito. 

O programa acontece em regiões como Jardim Alzira Franco, Parque Capuava, Vila Palmares, Vila Sacadura Cabral, Jardim Utinga, Novo Parque Guaraciaba,  Cidade São Jorge, Vila Guiomar, Vila João Ramalho, Jardim Ipanema, entre outras. 

