Moeda Verde passa a atender moradores da Vila Aquilino, em Santo André

A Prefeitura de Santo André anunciou, nesta sexta-feira (14), a expansão do programa Moeda Verde nos conjuntos Prestes Maia e Gonçalo Zarco, na Vila Aquilino, atingindo assim o 31º local da cidade com o projeto que promove a troca de resíduos recicláveis por frutas, legumes e hortaliças.

A iniciativa foi apresentada em evento marcado pelo início da parceria entre o programa Saúde em Movimento, da Secretaria de Saúde, junto das comunidades atendidas pelo Moeda Verde. Realizado por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), a cerimônia contou com a presença do prefeito Gilvan Junior (PSDB), da cidade de Santo André, e Edinilson Ferreira dos Santos, secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

"Essa questão de limpeza urbana, a prefeitura quer estar mais presente. Então, além da troca do reciclado por alimento, fica uma comunidade mais limpa, mais bonita, gera emprego e renda na ponta também, esse reciclado vai para o aterro municipal, para as cooperativas, são 88 pessoas que têm sua renda através desse reciclado", diz o prefeito de Santo André sobre a importância e impacto às comunidades locais do Moeda Verde.

O programa registrou cerca de 1,8 mil toneladas de objetos que foram reciclados e 360 toneladas de alimentos doados para a população até o atual momento. Maria das Neves, 68 anos, é ferreira, mora no conjunto Prestes Maia, Vila Aquilino, e explica o impacto da iniciativa em sua vida. "Para mim tem muita importância, evito de jogar lixo na rua, que muita gente joga. Reciclar é muito importante, mas o que mais impacta é colocar comida na mesa".

O Secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Ednilson Ferreira, conta como o Moeda Verde têm influenciado a conscientização ambiental e o engajamento da população nas questões relacionadas à reciclagem. ‘Com o programa Moeda Verde a gente acaba eliminando pontos de descarte irregular, que acabava levando esse material, quando chove, para as redes de águas pluviais. Então o projeto propicia essa consciência crítica da população, no sentido que as pessoas entendem que é importante pegar esse material e trocar por alimento.”

Além dos conjuntos que foram adicionados recentemente, o programa já ocorre nos seguintes bairros: Vila Palmares, Vila Sacadura Cabral, Parque Capuava, Jardim Alzira Franco, Centreville, Jardim do Estádio, Jardim Utinga, Vila Sá, Jardim Santa Cristina, Novo Parque Guaraciaba, Cidade São Jorge, Vila Guiomar, Sítio Cassaquera, Jardim Las Vegas, Vila João Ramalho, Jardim Ipanema, Novo Homero Thon e Vila Linda.

"A gente quer chegar em todas as 60 comunidades, chegar na cidade inteira esse programa que já beneficiou tanta gente", finaliza Gilvan Junior.

LEIA MAIS:

Santo André apresenta programa Moeda Verde durante COP29

Moeda Pet tem sucesso de participação de público na primeira edição do ano