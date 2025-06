PT lança campanha defendendo mais impostos para pessoas de alta renda; Zema publica paródia

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou uma campanha nas redes sociais em que defende o aumento da cobrança de impostos de pessoas de alta renda, que chama de "super-ricos". As peças, que usam inteligência artificial (IA), causaram reação na oposição.

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais e um dos nomes cotados à eleição presidencial de 2026, publicou uma paródia em resposta, substituindo os "super-ricos" por "Lula, Haddad e Janja".

Em vídeo publicado pelo PT pela primeira vez na quinta-feira, 26, e repercutido nos dias seguintes por filiados e apoiadores, há uma representação de uma balança desproporcional. De um lado, diversas pessoas vestidas com uniformes ou roupas simples. Do outro, três homens vestindo terno e gravata.

"Para manter as contas equilibradas, o governo vai passar a taxar quem sempre pagou pouco ou quase nada. Os super-ricos. Bilionários, bancos e plataformas de apostas", diz a campanha. Ainda há tentativa de emplacar o slogan: "Taxação BBB: bilionários, bancos e bets".

Após a repercussão, Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, publicou um vídeo em paródia, na qual os "super-ricos" são substituídos pelo que chama de "governo".

"De um lado, Lula, Haddad e Janja. E, do outro, o povo sendo esmagado", diz a narração, que também busca outro significado ao slogan petista: "É o BBB: mais um 'blá-blá-blá' do governo Lula".

Na quarta-feira, 25, o Congresso derrubou o decreto do presidente Lula que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Desde então, o presidente e o governo têm apostado no discurso de que a medida seria uma forma de "justiça tributária".

Como mostrou a Coluna do Estadão, Lula, os ministros do PT e a cúpula do partido não vão baixar o tom contra o Congresso. A avaliação predominante entre os aliados fiéis do presidente foi que, apesar da derrota na pauta, o governo venceu o debate público nas redes com o discurso de pobres x ricos. E a ordem é aumentar essa polarização.

Petistas lançaram pelo menos três hashtags sobre o tema nos últimos dias: "Ricos paguem a conta"; "Congresso inimigo do povo" e "Haddad tem razão". Esta última é referência à entrevista do ministro da Fazenda à TV Record. No trecho que viralizou, Haddad questiona o aumento da carga tributária e diz que o governo está fazendo justiça social.

Nesta quinta-feira, Lula também publicou uma história em quadrinhos para defender que o governo federal não está aumentando impostos, mas fazendo "justiça tributária" ao cobrar mais dos mais ricos. O material também foi divulgado pela primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja.