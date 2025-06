Imprevisibilidade

A demora na entrega do BRT-ABC expõe problema que não pode mais ser ignorado pelo governo do Estado. Anunciado como alternativa à extinta Linha 18-Bronze do Metrô, o corredor de ônibus deveria ter sido entregue em julho de 2023, mas soma hoje quase 750 dias de atraso. Cinco datas já foram anunciadas e postergadas, enquanto canteiros de obras seguem com ritmo lento e equipes visivelmente reduzidas. O serviço, que promete integrar as sete cidades ao sistema metroferroviário da Capital, ainda não apresentou resultados concretos. O governo estadual, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), precisa se manifestar sem mais delongas e apresentar cronograma exequível, que seja seguido, sem novos adiamentos.

Os moradores do Grande ABC, que diariamente enfrentam dificuldades de deslocamento, assistem com frustração aos sucessivos anúncios de prazos não cumpridos. A promessa de um transporte mais ágil entre São Bernardo e a Capital, passando por Santo André e São Caetano, virou mais um exemplo de como decisões estratégicas podem perder efetividade sem planejamento sólido e execução responsável. O cenário atual de abandono e sujeira nos trechos previstos do BRT-ABC mostra o descaso com o espaço público e o desperdício de tempo e recursos. Enquanto isso, o que se vê nas ruas são cidadãos penalizados pela ausência de um modal eficiente e pela espera que parece se prolongar indefinidamente. Até quando?

Nota-se também que alguns políticos estão fugindo de suas responsabilidades. Cabe à bancada regional na Assembleia assumir protagonismo e pressionar o governo por meio dos instrumentos legislativos disponíveis. Os deputados estaduais eleitos para representar os interesses das sete cidades não podem se omitir diante do atraso que já comprometeu milhões de viagens e prejudica os quase 3 milhões de moradores do bloco. É necessário agir com firmeza e cobrar respostas concretas da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) e do Executivo estadual. Chegou a hora de exigir que as autoridades paulistas ponham fim à imprevisibilidade no que diz respeito ao BRT-ABC.