Monte Verde e Fortaleza: destinos brasileiros para perfis distintos de viajantes

Com um vasto território, é possível encontrar no Brasil múltiplas opções quando o assunto é viagens e férias. Isso porque trata-se de um país que é sinônimo de diversão, relaxamento e natureza – algo que não surpreende, porque a diversidade que possui é enorme e maravilhosa, digna de ser percorrida de ponta a ponta.

No entanto, nem todos querem o mesmo tipo de férias. Há aqueles que querem combinar cultura com uma vida noturna animada e um jantar em restaurantes de luxo. Enquanto isso, um grande grupo prefere se desligar completamente de tudo isso e desfrutar de alguns dias de relaxamento em um ambiente tranquilo e natural.

A seguir, veja duas opções brasileiras suficientemente diferentes para demonstrar como é possível encontrar o lugar ideal para curtir as férias, de acordo com as suas preferências.

Monte Verde: um lugar para almas aventureiras

Monte Verde se localiza em Minas Gerais, nas alturas da Serra da Mantiqueira, muito próximo a São Paulo. Esta bela cidade é caracterizada por sua paisagem acidentada, na qual a vegetação é predominante. Parece um lugar saído de um conto de fadas. A influência arquitetônica que a migração alemã e austríaca trouxe para esta área faz com que Monte Verde pareça um pedaço dos Alpes no meio da América Latina.

No centro, você pode encontrar lojas que vendem produtos artesanais locais, tanto de decoração como de vestuário e alimentos. Há também restaurantes em que você pode desfrutar dos pratos mais característicos, também produto da forte influência alpina.

Tempo para a aventura

Como mencionado anteriormente, Monte Verde é uma área ideal para esportes de aventura. Cercado por vegetação, trilhas e rios, é o lugar para os mais aventureiros.

Trilhas

Há trilhas para todos os gostos, desde o curto Chapéu do Bispo, que tem menos de um quilômetro e meio de comprimento, até a extensa Trilha do Pico Selado. Há outras que são um pouco mais complexas e requerem supervisão especializada, mas se esse é o seu desejo, você descobrirá isso também.

Pacotes de diversão

Para uma combinação completa de atividades repletas de adrenalina, uma visita à Fazenda Radical é obrigatória. Lá, você poderá escalar árvores e muros, fazer tiro com arco e interagir com as aves locais. É uma excelente opção para desfrutar de uma tarde cheia de emoção rodeada pela flora e fauna que caracteriza Monte Verde.

Patinação no gelo

Perfeito para dias de chuva, Monte Verde tem uma pista interna de patinação no gelo para se divertir com a família ou amigos. Com 200 metros quadrados e uma capacidade de aproximadamente 50 pessoas, será sem dúvida uma parada favorita para muitos jovens.

Equilíbrio perfeito entre harmonia, natureza e tranquilidade

Rodeado de rica flora e fauna, Monte Verde é um lugar especial no Brasil. Se você deseja encontrar a paz e estar cercado de árvores exuberantes e da natureza, esta bela cidade sem dúvida encantará você.

Fortaleza: praia e cultura

É uma das cinco maiores cidades do Brasil. Localizada ao norte do País, Fortaleza é a capital do estado do Ceará. Esta cidade é caracterizada por suas belas praias formadas por palmeiras e dunas. Mas não é só isso. Também tem uma rica oferta cultural e gastronômica que a torna duplamente interessante.

As melhores praias para dar uma caminhada

Embora não haja tantas praias para banho devido à poluição sofrida por várias delas, as praias fazem parte da paisagem que embeleza, ainda mais, a grande oferta que caracteriza Fortaleza.

Iracema

Sair para uma noite e ter a costa próxima é a vantagem perfeita para tornar os planos ainda mais atraentes. É o caso de Iracema, por exemplo, que é sinônimo de diversão garantida. A área é famosa por suas casas noturnas, que atraem milhares de pessoas em busca de noites de festa.

Meireles

Por outro lado, naqueles dias em que você quer passar algum tempo perto do mar, Meireles é uma excelente opção para grandes caminhadas ao longo de suas passarelas e para comprar coisas típicas na feira de artesanato.

Aproveitar as águas refrescantes do mar

Boa parte das pessoas gostam de aproveitar o mar e refrescar-nos em suas praias. Em Fortaleza há belas praias com água limpa e areia branca fina em que você pode desfrutar de longos dias de sol e água.

Praia do Futuro

Esta é considerada uma das melhores praias para se aproveitar, não só porque suas grandes ondas são ideais para os espíritos aventureiros que amam esportes como o surfe, mas também porque é o lar do enorme parque aquático Beach Park, um lugar que tanto crianças quanto adultos vão adorar.

Praia de Flexeiras

Caracterizado por suas águas calmas e areia macia que convidam as famílias a mergulharem em um ambiente agradável e prazeroso. É uma das praias favoritas de Fortaleza para ir com crianças.

Excelente gastronomia

Entre a rica oferta encontrada em Fortaleza, está a gastronomia. Você poderá provar os pratos característicos da região, como a peixada cearense. A variedade de restaurantes, da mais alta categoria ou espaços mais descontraídos para aqueles que preferem a simplicidade, fazem da alimentação na cidade um verdadeiro prazer.

Cidade, praia, cultura e entretenimento

A combinação perfeita para aqueles que querem encontrar tudo no mesmo destino. Em Fortaleza você encontrará o que está procurando sem ter que se deslocar muito.

Dois destinos muito diferentes para cada preferência

Da praia, prédios altos e luxo ao ambiente montanhoso que convida à aventura. Do Nordeste brasileiro com mar, música e dunas, ao Sul do País com vegetação abundante, animais, cultura europeia e climas frios. Não importa que tipo de ambiente você deseje, no Brasil você encontrará o que está procurando.