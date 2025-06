Carreta com hidrogênio tomba em São Bernardo e carga exige perícia técnica

Uma carreta que transportava cilindros de hidrogênio tombou na noite de sábado (28), em São Bernardo, ao sair da Avenida do Taboão com destino à Rodovia Anchieta. O motorista não ficou ferido, mas o acidente mobilizou autoridades e exigiu a chegada de um especialista para avaliar a carga, considerada sensível e potencialmente perigosa.



De acordo com nota oficial, "a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, informa que o motorista fez a curva em velocidade acima do permitido, tombando o caminhão na via. A Guarda Civil Municipal foi acionada para auxiliar no trânsito local."



Apesar do susto, não houve vazamento ou explosão. Por se tratar de hidrogênio, o protocolo exige análise técnica antes de qualquer movimentação da carreta. Um guincho foi acionado pela própria empresa responsável para a remoção do veículo, que continua no local aguardando liberação.



Ainda segundo o comunicado, "um guincho particular foi acionado pela empresa do caminhão para a remoção do mesmo. Uma equipe do trânsito esteve no local para orientar os motoristas com desvios na região."