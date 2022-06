Todo Sugar Daddy pode ser considerado um “velho rico”?

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/06/2022 | 10:55



Os termos “velho rico” ou “velho da lancha” estão sendo popularmente associados aos Sugar Daddies. Mas até que ponto estão corretos? Para Caio Bittencourt, diretor de comunicação da plataforma de relacionamento sugar MeuPatrocínio, os brasileiros costumam criar estereótipos com base em achismos. “Pessoas bonitas são consideradas ‘fúteis’, ricas são ‘arrogantes’, mulheres solteiras que se apaixonam por alguém com estabilidade financeira são ‘interesseiras’, e por ai vai crescendo a lista de pré-conceitos sobre o outro”, aponta.

A definição de Sugar Daddy na plataforma é dada como um homem experiente, maduro e bem-sucedido, que deseja estar com uma mulher mais jovem, atraente, inteligente e ambiciosa. O objetivo é estar em um relacionamento leve, em que ele possa proporcionar à Sugar Baby segurança, estabilidade e momentos incríveis.

“Por muito tempo, as pessoas trabalhavam por toda uma vida para alcançar a estabilidade e o alto status. Portanto, só desfrutavam do conforto quando já tinham obtido o sucesso e não precisavam mais dar toda essa atenção aos negócios, geralmente após os 50 ou 60 anos de idade. Mas os tempos mudaram e, com isso, os estereótipos foram sendo quebrados, pouco a pouco, para encararem a realidade e não os pré-julgamentos”, diz Caio.

É importante frisar que, especialmente nesta era, em que jovens dominam as plataformas digitais e ganham rios de dinheiro, é natural que a idade média de milionários diminua cada vez mais, criando espaço no mundo Sugar. Isso significa que existem Daddies que são herdeiros, empresários que alcançaram sucesso precocemente ou investidores. Ou seja, vai muito além de ser um velho rico.