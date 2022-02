Pesquisa: 75% dos brasileiros dizem fazer streaming todo dia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/02/2022 | 13:55



Em comemoração ao aniversário de dois anos da chegada da Roku no País, a empresa divulgou a pesquisa Hábitos de streaming dos brasileiros. Os resultados mostram as preferências nacionais quando o assunto é o consumo de streaming. 75% dos entrevistados, por exemplo, fazem streaming todo dia e 88% já viraram a noite maratonando uma série.

Em comparação com 12 tarefas do dia a dia, o serviço foi apontado como preferido em nove. Entre eles, ler um livro (74%), assistir a um jogo do seu time de futebol (68%), sair com amigos (63%), praticar esportes (61%) e ir a uma festa ou show (61%). Mas certas atividades continuam sendo prioritárias para os brasileiros, como ir à praia (39%), ficar com a família (32%) e fazer sexo com o companheiro (25%).

A melhor companhia

A pesquisa mostra que os brasileiros, normalmente, fazem streaming sozinhos (51%) ou em família (42%). Entre aqueles que preferem companhia, o ideal são marido ou mulher (38%) e filhos (31%). Já na categoria “persona non grata”, apareceram avós (23%) e amigos (20%). Ao explicar a escolha, os entrevistados disseram que eles fazem barulho durante a sessão (25%) e acham difícil chegar a um título que seja do agrado de todos (19%).

Ao descrever o tipo de companhia que é mais irritante na hora do streaming, 77% acham que é quem fica conversando durante a atração, 57% disseram que é a pessoa que fica chamando, 34% quem demora muito para decidir o que vai assistir e 33% aquela que quer escolher sozinha.

Preferências de tela

Quando o assunto é dispositivo, 75% dos brasileiros preferem fazer o streaming do seu conteúdo favorito na tela da TV, comparado com 17% no celular e 15% no computador. Sete de cada 10 pessoas preferem assistir a um filme em casa a no cinema. Porém, muitos entrevistados revelaram que já consumiram no trabalho (11%), durante uma aula (5%), no banheiro (3%), no hospital (3%) e até numa festa (1%).

Outros insights

Outro comportamento apontado pela pesquisa é o hábito de maratonar: 87% dos entrevistados responderam que já maratonaram alguma série pelo menos uma vez na vida. Talvez por isso, oito em cada 10 pessoas preferem que os episódios sejam disponibilizados de uma vez só em vez de aos poucos. Eles também consomem o serviço durante as refeições (89%) e na arrumação da casa (55%).