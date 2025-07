Enel atrasa passarela que irá servir alunos da UFABC

A obra de construção da passarela idealizada pela UFABC (Universidade Federal do ABC), em Santo André, está empacada por causa do atraso no aterramento de cabos elétricos sob responsabilidade da Enel.

A UFABC confirma que que já foram investidos R$ 1.505.903,95, pagos por contrato. O prazo previsto para a execução dos serviços da Enel era de 210 dias, em outubro de 2023. Ou seja, o impasse já dura, considerando esse período, 13 meses.

Em nota, a instituição pública federal de ensino superior informa que “segue aguardando a prestação do referido serviço pela Enel e que está inteiramente à disposição para tratar com a concessionária no sentido de agilizar a execução desse procedimento.”

A concessionária Enel foi contatada pelo Diário sobre o tema e, até o fechamente desta edição, informou que estava apurando o caso internamente.

ACESSIBILIDADE

Segundo a UFABC, a passarela será um facilitador importante para a mobilidade urbana na região, proporcionando mais acessibilidade para estudantes e moradores do Parque das Nações, Jardim e bairros adjacentes. A obra, uma iniciativa de responsabilidade da UFABC, começará com a ligação entre o campus e a unidade Tamanduatehy, atravessando a Avenida dos Estados.

Na segunda fase, a passarela será estendida até o Grand Plaza Shopping, facilitando ainda o acesso à Avenida Industrial.

APOIO

No último semestre, o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), realizou visita à instituição e conheceu o projeto.

Durante a reunião, a reitoria da UFABC solicitou apoio da Prefeitura para acelerar etapas essenciais da construção, incluindo o auxílio nas questões de mobilidade urbana e a interação com outros entes, como a Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica.

“Estamos totalmente à disposição da UFABC para garantir que a obra da passarela tenha a celeridade necessária. Nossos técnicos das secretarias de Obras, Habitação e Mobilidade Urbana estarão prontos para auxiliar em todas as etapas”, declarou à época o prefeito.

A construção prevê uma bifurcação até o Grand Plaza Shopping, facilitando o acesso de estudantes e moradores do Parque das Nações à Avenida Industrial, bairro Jardim e adjacências, garantindo acesso a serviços e outras opções de transporte.

