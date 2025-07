São Bernardo abre com debate celebração de 35 anos do ECA

O Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo, foi sede na manhã desta segunda-feira (1) de encontro que celebrou, por meio do debate, os 35 anos da criação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Gestores e profissionais da cidade participaram da ação, que incluiu palestra sobre a legislação que estabelece e ordena os serviços de proteção e defesa na infância e adolescência.

O evento, promovido pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Conselho Tutelar e Escola de Cidadania da Câmara Municipal, com o apoio da Prefeitura, teve, entre os objetivos, estimular a observação dos instrumentos previstos pelo ECA e a reflexão sobre desafios e avanços nos últimos 35 anos.

O secretário municipal de Educação, professor Júlio Cesar da Costa, falou sobre o Estatuto. “É um momento de fortalecimento da conscientização dos direitos de nossas crianças e adolescentes”, afirmou. Crianças atendidas pela Associação Presbiteriana de Assistência Social, que trabalha no fortalecimento de vínculos por meio da música, se apresentaram.