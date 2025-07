Morre aos 103 anos o emancipador de Diadema Amaury Martins Carvalho

O ex-vereador e emancipador de Diadema Amaury Martins Carvalho faleceu na manhã desta terça-feira (01). Amaury, que nasceu em São Paulo aos 27 de setembro de 1922, mas desde 1930 residia em Diadema, será velado no plenário da Câmara nesta quarta-feira (2), das 9h às 15h, e será sepultado no Cemitério Municipal.

Pioneiro do News Seller, o antecessor do Diário do Grande ABC, e do jornalismo de Diadema, Amaury foi um dos líderes do movimento de emancipação do município, então distrito de São Bernardo.

Dono do título de eleitor nº 14, foi eleito vereador de Diadema para a terceira legislatura (1969 a 1972) e é de sua autoria o projeto que incluiu Eldorado no calendário turístico do Estado de São Paulo.

Em 2022, por ocasião do aniversário de 100 anos, Amaury foi homenageado pelo vereador Josa Queiroz (PT) com uma placa de Honra ao Mérito como cidadão, autonomista, jornalista, vereador e memorialista.

“Tenho orgulho de ter sido criado e de morar em Diadema. Cheguei aqui em 1931 e trabalhei arduamente pela emancipação do município”, disse o ex-vereador no dia da homenagem.

Ao lado de familiares, na ocasião o emancipador usou a tribuna da Casa. “Lutamos para Diadema se libertar e ter vida própria, pois ela tinha tudo para crescer, como realmente cresceu”, disse. Comentou ainda que depois de conquistada a emancipação houve um processo de desenvolvimento natural para uma cidade nova e promissora. “Todo mundo correu para viver aqui”, afirmou .

‘Seu’ Amaury disse ainda que estava muito honrado com a homenagem, se emocionou, foi às lágrimas e se colocou à disposição dos vereadores. “Se precisar de alguma coisa que estiver ao meu alcance pode contar comigo”, afirmou.

Nos últimos anos, a convite do amigo e memorialista Walter Adão Carreiro, Amaury colaborou com o levantamento da história de Diadema, por meio de relatos e doação de fotos e documentos para o acervo do Centro de Memória.

No último dia 27, Amaury Martins de Carvalho foi tema da coluna Memória, do Diário. A história do emancipador está também no Facebook da Memória e nas plataformas do Diário, como parte do projeto “Experimento”, do Momento Memória.

