Cavalo Branco. Um hotel para Santo André. Obra de um engenheiro português. Hoje sede da Acisa.

“O Edifício Cavalo Branco foi construído para atender às necessidades da cidade, que não possuía um hotel de alto nível. Os técnicos que vieram montar a Refinaria de Petróleo União, em Capuava, se hospedavam nesse hotel. Seu restaurante servia um peixe ótimo. Havia bar e casa de dança.”

Cf. Antonio Carlos Girelli, no livro comemorativo aos 75 anos da Acisa (Santo André, 2013).

“Na parte térrea do edifício, durante anos existiu o bar Cavalo Branco, preferido principalmente por aqueles que gostavam de chope, de um bom chope, como asseguram os que conheceram a casa.”

Cf. Júlio Pinheiro, pseudônimo de Hermano Pini Filho, in coluna Primeiro Plano, Diário, 3-2-1978.

Da obra fotográfica de Mário dos Santos Simões, a inauguração do Hotel Cavalo Branco, no início da década de 1950, edifício ocupado pela Associação Comercial e Industrial de Santo André.

Coube ao engenheiro Hugo de Macedo, nascido em Portugal e formado na França, projetar e construir o prédio. À época ele atuava como diretor industrial da Rhodia.

Hugo de Macedo permaneceu 25 anos no Brasil. Montou o Hotel Cavalo Branco. E retornou a Paris em 1954, sem perder o contato com o Brasil – e com Santo André, como relatou à Memória, em 2003, Aldo Thomaz, veterano da Rhodia.

Em 24 de julho de 1988, Memória publicou uma primeira foto de Mário Simões focalizando a inauguração do Hotel Cavalo Branco. Agora, uma segunda foto daquele acontecimento, identificada pelo próprio Mário.

IDENTIFICAÇÃO – Estão na foto: à esquerda, Oliver Tognato conversa com Hugo de Macedo. Seguem-se diretores da Sociedade Portuguesa de Beneficência: Joaquim Ferreira (pai de Waldemar Ferreira, craque de futebol), Manoel Gomes Cardoso, Manoel dos Santos Simões (meu pai) e Manoel Pedro Junior (sogro de Elio Bernardi, que foi prefeito de Mauá e deputado estadual).

TESTEMUNHO. Escreve Mário Simões, na legenda da foto: ‘Havia em mim um repórter fotográfico’

CORAIS.

Sapore d’Italia.

Atração paulistana...

...em São Bernardo.

“Memória” divulga o encontro de corais do próximo sábado com a certeza de que o nosso leitor vai se deliciar. Se apaixonar. Se emocionar.

Um encontro musical, é verdade. Mas que transporta para o tempo dos antigos imigrantes que vieram ajudar a construir este país. Cante com eles.

Entre os corais participantes, o presidente Quico, a fotógrafa Ana Maria Lotto e toda diretoria do Círculo do Riacho Grande recepcionarão o Sapore d’Italia do Alto do Ipiranga.

O coral repetirá – ida e volta - o trajeto pela Estrada do Vergueiro percorrida, em carroças, pelos nossos avós e bisavós imigrantes – mesmo que venham pela Via Anchieta.

16º Encontro de Corais em Língua Italiana

Quando: sábado, dia 5, às 16h.

Local: auditório A001 da Universidade Federal do ABC, campus São Bernardo.

Endereço: Alameda da Universidade, bairro Anchieta.

Realização: Círculo Italiano de Toscana, de Riacho Grande.

Entrada grátis

DO ALTO DO IPIRANGA. Coral Sapore d''Itália, de São Paulo. Regente: Ivete Rotolla

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Nesta audição, a presença de Marco Antonio da Silva, o Quico, divulgando o que será o 16º Encontro de Corais em Língua Italiana em São Bernardo.

Também será apresentada a música “Maróstica”, composição do professor José Rossi recém-gravada nos estúdios do Claudinho Baeta, na voz do tenor Felipe Menegat, arranjo do Roger e piano da Andrea Líria, sob o patrocínio do neto do José Rossi, Igor Rossi, que estará no “Canta Itália”.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 2 de julho de 1975 – Edição 2787

MANCHETE – Senado absolve e a Revolução condena.

Brasília – Com base no Ato Institucional nº 5, o presidente Geisel cassou ontem (1-7-1975) o mandato do senador Wilson Campos, acusado de corrupção.

O deputado havia sido absolvido domingo (29-6-1975) pelo Senado.

RIO GRANDE DA SERRA – A Câmara Municipal absolveu na madrugada de ontem (1-7-1975) a prefeita Irinéia José Midolli, acusada de ferir o decoro.

EM 2 DE JULHO DE...

1905 – Chuvas adiavam a grande festa do Coração de Jesus em São Caetano. Iria se apresentar uma banda local dirigida pelo maestro Joaquim Capocchi.

Grupo de oito ciclistas cruzavam São Bernardo no trajeto entre a Capital e Santos.

Inaugurada em Campinas a estátua do maestro Carlos Gomes, que nasceu na cidade 1m 1836.

1940 – Presidente Getúlio Vargas nomeava comissão para determinar o verdadeiro local do descobrimento do Brasil.

Interferindo no movimento sindical, Vargas assinava decreto-lei vedando a reeleição dos diretores dos sindicados de empregados e trabalhadores.

Na mesma matéria era exigido o registro das associações profissionais.

1955 – Rádio Clube de Santo André inaugurava, oficialmente, o seu horário de transmissão noturna, ao mesmo tempo que celebrava o seu segundo aniversário de fundação. Houve missa na Catedral do Carmo e show artístico na Escola Julio de Mesquita, além de um banquete.

NOTA DA MEMÓRIA – A Rádio Clube, atual Trianon, foi a primeira emissora radiofónica do Grande ABC.

1995 - Celebrada a última missa na capela Santa Luzia, no bairro Príncipe de Gales, em Santo André.

Construída pela família Murray, proprietária do Sítio

Tangará, na década de 30, a capela foi demolida para a construção da atual igreja, que é maior.

Realizada a Festa de São Pedro no Acampamento dos Engenheiros, em Eldorado, Distrito de Diadema.

Pela Taça Charles Miller, no Maracanã, Flamengo 5, Palmeiras 3.

HOJE

Dia da Independência da Bahia

Dia do Bombeiro Brasileiro

Dia do Hospital

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 2 de julho: Alagoinhas e Macajuba (BA), Amaturá (AM), Curral Velho (PB) e Santa Isabel do Ivaí (PR).

São Pedro de Luxemburgo

2 de julho

França (1369-1387). Bispo de Metz.

Ilustração – Pintura de Mestre de Avignon, por volta de 1450; divulgação: Wikipédia, a enciclopédia livre.