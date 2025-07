Playcenter do Grand Plaza, em Santo André, terá programação para férias de julho

O Playcenter Family, localizado no Grand Plaza Shopping, em Santo André, preparou uma programação com novidades para as férias escolares de julho. A partir do dia 1º, pensando na diversão das famílias durante as férias, o Playcenter Family do Grand Plaza terá horário especial, abrindo uma hora mais cedo, às 11h, tempo que será alterado durante todo o mês. Além disso, o Playcenter Family oferece um passaporte de 4h com diversão ilimitada por apenas R$90.

O parque passa a oferecer também um churros espanhol exclusivo, por R$ 19,90. Além do lançamento, a unidade também conta com o famoso fondue da Cacau Show com frutas, disponível por R$ 21,90, cafés e pipocas tamanho grande – doce (R$ 28,99) e salgada (R$ 26,99).

Com cerca de 3.000 m², o parque indoor oferece atrações como carrossel, pista de bate-bate, montanha-russa em formato de dragão e o brinquedo Lolly, com cadeirinhas suspensas por correntes giratórias. Para quem deseja comemorar com muita alegria, a unidade também oferece pacotes especiais para festas de aniversário. Com até cinco horas de duração, os aniversários são realizados em espaços privativos e incluem acesso livre à maioria das atrações do parque (exceto as máquinas de bichos de pelúcia).

Serviço

Playcenter Family

Funcionamento: de segunda-feira a domingo das 11h às 22h (durante o mês de julho 2025)

Onde: Grand Plaza Shopping - Av. Industrial, 600, Jardim, Santo André

Link: veja aqui