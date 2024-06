Cacau Show investe R$ 20 mi no Playcenter de Santo André

O primeiro Playcenter Family do Grande ABC, localizado no Grand Plaza Shopping de Santo André, começa a funcionar nesta quarta-feira (25). A Cacau Show investiu R$ 20 milhões para viabilizar a abertura da segunda unidade do ‘parque de diversões de chocolate’, a primeira está no Shopping Aricanduva, na Capital.

Foram realizadas 80 contratações para atuar no atendimento da nova estrutura que, em 3.000 m², fará uma viagem pela história do cacau, com brinquedos temáticos como carrossel, carrinho de bate-bate, montanha-russa e piscina de bolinha gigante. No local, serão comercializados chocolates e souvenirs da marca.

Segundo Alê Costa, fundador e presidente da chocolataria, investir em novos ramos requer “paciência financeira”. “Queremos trazer cada vez mais detalhes achocolatados para o parque, por exemplo. Com a unidade de Santo André, que é a primeira da nossa gestão, entendo que já evoluímos em relação ao modelo de parque iniciado no Aricanduva”, afirma.

O objetivo é chegar também a 100 parques pelo País até o fim deste ano. A intenção é divulgar em breve novidades para o Grande ABC.

Dez meses se passaram entre a assinatura de contrato e a entrega do espaço reformado, segundo Fábio Oliveira, superintendente do shopping andreense.

Estiveram na cerimônia de abertura a deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB), o prefeito Paulo Serra (PSDB) e o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

“Prestigiamos esta chegada porque entendemos que não é só uma questão de geração de emprego e investimento mas para gerar qualidade de vida e boas lembranças”, comenta o prefeito Paulo Serra.

Destino da antiga Chocolates Pan está indefinido, afirma presidente