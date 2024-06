Playcenter da Cacau Show será inaugurado na terça-feira em Santo André

Após a aquisição do Playcenter pela Cacau Show no começo do ano, nesta terça-feira (25), a segunda unidade do ‘parque de diversões de chocolate’ será aberta no shopping Grand Plaza de Santo André (Av. Industrial, 600 - Centro). Este será o primeiro parque do tipo no Grande ABC, com uma estrutura de mais de 3.000 m² comportando uma viagem pela história do cacau em brinquedos temáticos como carrossel, carrinho de bate-bate, montanha-russa e piscina de bolinha gigante.

O primeiro Playcenter Family foi modelado no Shopping Aricanduva, na Zona Leste da capital. Já o momento da abertura de portas no Grande ABC é encarado como estratégico pelo superintendente do andreense Grand Plaza. "A proximidade das férias de julho, torna-se o momento ideal para a atração de famílias".

Posicionado no mesmo espaço da antiga ‘Playland’ no centro comercial, o ‘Playcenter chocolatudo’ terá, entre jogos e simuladores, as principais atrações divulgadas à imprensa:





KIDPLAY - Com ambientação do fundo do mar, o local será de obstáculos, túneis, escorregadores e uma piscina de bolinhas gigante que lembra um mar de chocolate.

AUTOPISTA - Este será o nome do clássico carrinho de ‘Bate-bate’.

LOLLY - Uma árvore gigante, projetada como torre e quedas bruscas, para provocar frio na barriga.

CHRONOZ - A estrutura é programada para efetuar ‘giros malucos’ em um grande relógio do tempo.

DRAGON - A montanha-russa familiar traz curvas em alta velocidade.

Em novembro do ano passado, o Vice-presidente de Negócios da empresa de chocolates, fundada em 1988, Daniel Roque, declarou ao Diário que o Grande ABC ocupa um potencial "superimportante para a companhia (...) com cidades bem desenvolvidas". Atualmente, 10% do faturamento da Cacau Show vem do Grande ABC.

Como uma das principais fabricantes de chocolates no País, a Cacau Show adquiriu a tradicional fábrica da Pan em São Caetano. Publicamente, o proprietário da marca Alê Costa, declarou que a ideia é reativar a planta fabril ou até inaugurar mais um parque de diversões no local: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4102297/cacau-show-preve-parque-de-diversao-ou-retomar-fabrica-da-pan.