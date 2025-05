Mercado de Flores da Craisa é opção para compra do Dia das Mães

A procura por flores aumenta de maneira significativa em maio devido ao Dia das Mães e também pelo fato de ser o Mês das Noivas, com foco em buquês e decoração de festas de casamento. Para atender a essa demanda, o Mercado de Flores da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) está ainda mais preparado para receber os consumidores.

De acordo com os comerciantes, as rosas são líderes de venda, mas além das flores de corte, as plantas em vasos, como orquídeas e suculentas, também são muito procuradas.

A situação econômica do país e as condições climáticas podem influenciar os preços e a disponibilidade das flores. Porém a Craisa oferece variedade de flores e plantas para todos os bolsos, desde opções mais tradicionais até alternativas mais raras e sofisticadas para festas de casamento, por exemplo.

No Mercado de Flores da Craisa é possível encontrar buquês de rosas a partir de R$ 30 (com 12 unidades), orquídeas "chuva de ouro" a R$ 30 e mudas de ervas e temperos por R$ 3 cada. As rosas, em particular, podem ter preços ainda melhores em pacotes de 60 unidades.

Os comerciantes e produtores são originários das principais regiões produtoras como Atibaia, Mogi das Cruzes e Holambra, além de produtores de Bragança Paulista, Arujá e Guararema.

Funcionamento - O Mercado de Flores da Craisa fica na Avenida dos Estados, número 2.195, com atendimento às terças e sextas-feiras, das 17h às 21h.