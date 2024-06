Como funcionará o Playcenter da Cacau Show em Santo André

Esclareça as principais dúvidas para curtir o novo Playcenter da Cacau Show em Santo André, que estará aberto à diversão do público a partir desta quarta-feira (26), das 12h às 22h, no Grand Plaza Shopping. Repleto de detalhes em chocolate, no local funcionarão brinquedos temáticos como carrossel, carrinho de bate-bate, montanha-russa e piscina de bolinha gigante.

A cerimônia de abertura da atração ocorreu nesta terça (25). Na ocasião, estiveram presentes a deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB), o prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) e o secretário municipal de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA CONHECER

Onde está localizado?

A atração pode ser acessada pela escada rolante no térreo, próxima à Praça de Alimentação do centro comercial.

Qual horário de funcionamento?

O Playcenter Family funcionará de segunda a segunda, das 12h às 22h.

No shopping funcionava uma unidade da antiga Playland. Quais são as diferenças da nova proposta?

Segundo o superintendente do Grand Plaza, que recebeu a primeira unidade no Grande ABC, o principal impacto da chegada do ‘parque chocolatudo’ é a amplitude do espaço. O Playcenter Family está no mesmo local em que funcionava o boliche do shopping (agora, operando no Piso L1), ao lado da antiga Playland.

Enquanto a Playland se estendia por 1.000 m², o Playcenter da Cacau Show foi construído sob 3.000 m², com fraldário, sala para amamentação, banheiros e seis espaços exclusivos para festas.

O local venderá chocolates?

Além da amplitude, a ideia é também oferecer uma imersão no mundo do chocolate, graças à decoração. No local, funcionará também uma loja com souvenirs da Cacau Show (Ticketmania) e um espaço para compra de chocolates da marca (Docemania). Os valores seguem a tabela de preço dos demais estabelecimentos da marca.

Há idade mínima para aproveitar os brinquedos?

Não há qualquer restrição de idade para frequentar o parque. A limitação para os brinquedos é apenas de altura, por normas de segurança.

De acordo com a equipe, a única atração voltada principalmente às crianças é a piscina de bolinhas gigante que lembra um mar de chocolate, a Kidplay. Por lá, adultos só são permitidos quando juntos a crianças com menos de 1,10 metros.

A entrada é ou não cobrada?

Nenhum valor é cobrado para entrar no Playcenter Family. Entretanto, o cartão para utilizar os brinquedos têm um custo inicial de R$ 5. A quantia para carregá-lo fica ao critério dos clientes, sem valor mínimo, máximo ou prazo para expiração.