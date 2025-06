Construtoras do Rodoanel Norte oferecem 800 vagas de emprego

As oportunidades oferecidas são para as seguintes funções: ajudante de produção, apontador, armador, borracheiro, carpinteiro, eletricista de corrente contínua, encarregado de obras civis, encanador hidráulico, ferramenteiro, frentista de túnel, greidista, mangoteiro, marteleteiro, mecânico industrial, montador de andaime, motorista de betoneira, motorista de caminhão munck, motorista de caminhão basculante, motorista de caminhão pipa, operador manipulador, operador de plataforma articulada, operador de rolo tandem, operador de bobcat, operador de carregadeira, operador de central de britagem, operador de escavadeira, operador de moto serra, operador de motoniveladora, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de trator agrícola, operador de trator esteira, pedreiro, rasteleiro, sinaleiro, sinaleiro de guindaste, soldador e zelador.



Os salários variam de R$ 2.500 a R$ 6.000, dependendo da função. Além do salário, os contratados terão direito a benefícios como assistência médica, refeição no local, vale-transporte e/ou transporte fretado, vale-alimentação e seguro de vida. A jornada de trabalho acontece de segunda a quinta-feira das 7h às 17h e às sextas-feiras, das 7h às 16h.

Pessoas de todos os gêneros, incluindo pessoas com deficiência, podem se candidatar enviando o currículo com a vaga pretendida para o e-mail [email protected] ou através do WhatsApp nos telefones 11 91702-6264 e 11 91006-7368.