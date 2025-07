Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 2 de julho de 2025

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail ([email protected]). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Vila São Pedro

‘Vila São Pedro ganha sessão na Câmara pelos 38 anos’ (Cena Política, dia 19). No dia 29 de junho de 1987, um grupo de 100 pessoas aproximadamente, totalizando 20 famílias, resolveu habitar numa área rodeada por ribeiros e matagal espesso aproximados ao Clube da Volkswagen do Brasil. De lá para cá, muitas mudanças foram implantadas e, assim sendo, surgiu um bairro recheado de memórias de labor, otimismo e muitas alegrias na conquista diária por uma vida mais digna e justa. Neste ínterim, um paraibano de Santa Cruz e padeiro de profissão decidiu deixar o Nordeste e fazer a vida em São Paulo, no município de São Bernardo, na tal vila. Pai de 11 filhos, ficou feliz em ensinar a arte de fazer pão todo dia para o Josias, seu garoto destemido e trabalhador. O tempo correu... No dia a dia com as pessoas, Josias foi entendendo os anseios daquela boa gente e pensando como poderia melhorar a qualidade de vida da vizinhança. Botou a mão na massa com afinco, abraçou a carreira política e tornou-se um legislador. Continuou morando no mesmo endereço. No último sábado, dia 28, presidiu a Sessão Solene em homenagem ao aniversário da Vila São Pedro, na Casa de Leis. Na atualidade, a Vila São Pedro agrega mais de 70 mil moradores. Seus representantes foram lembrados e aplaudidos com entusiasmo. O prefeito Marcelo Lima marcou presença também, anunciando novas e importantes melhorias para os púbico ouvinte. Autoridades compuseram a mesa oficial perante plateia atenta a todas as falas. Logo em seguida, o serviço de café foi servido com esmero e de bom grado. Havia algo diferente no ar, naquela noite, além da alegria e burburinho comuns nos salões de festas fartas e apetitosas. Acredito que a melhor tradução sejam as palavras, contentamento e esperança de dias melhores. Os moradores da Vila São Pedro ovacionaram com calorosa salva de palmas. Parabéns, Vila São Pedro. Foi uma noite memorável. Mais uma excelente lembrança para a posteridade.

Wilma Maria Moraes - Santo André

Fecundidade

O Censo 2022 mostrou que no Brasil estão nascendo menos crianças do que em países como EUA e França. Mas será que levaram em conta que no Brasil também morrem em média 40.000 pessoas anualmente assassinadas, a grande maioria jovens? A falta de segurança e boa vontade de governos com a segurança pública silenciosamente estão ajudando a que mulheres pensem: para que terei filhos se morrerão jovens?

Beatriz Campos - Capital

Antonio Catelani

“Morre Antonio Catelani, o ‘repórter andarilho’, aos 82 anos” (www.dgabc.com.br). Antonio Catelani, colega, companheiro deste Diário e da Prefeitura de São Bernardo, Amigo por toda vida. Uma vez fui informá-lo de que seu nome tinha saído errado no crédito da reportagem, Castellani. ‘Mas isso não tem a menor importância, menina’, disse tranquilo. Esse era o Catelani, preocupado sempre somente com o essencial, com o verdadeiro valor das coisas. Nunca abriu mão de seus princípios e ideais. Descanse em paz, querido amigo.

Eurica Sisman - São Bernardo

Mundial de Clubes

‘Fluminense vence a Inter em partida histórica e garante vaga nas quartas’ (Esportes, ontem). Que beleza de jogo o do Fluminense contra a Inter de Milão. Por várias vezes o Fluminense esteve na boca do gol. As equipes brasileiras vêm fazendo sucesso neste Mundial de Clubes. Muito bom ver quando termina a partida e ninguém briga. Talvez essa forma de jogar fora do Brasil, com diversos clubes diferentes, esteja ensinando aos jogadores e às torcidas como se comportar, mesmo perdendo, pois importante é competir. Brasilll.

Izabel Avallone - Capital