Álbum visual, 'Miley Cyrus: Something Beautiful' será lançado no Disney+; veja data

Miley Cyrus: Something Beautiful, o longa-metragem que acompanha o mais novo álbum de Miley Cyrus, estará disponível no Disney+ em 30 de julho.

Dando continuidade à sua estreita relação com a Disney após ser reconhecida como uma Lenda Disney, Miley retoma a parceria com a Companhia para apresentar Miley Cyrus: Something Beautiful, uma ópera pop única, repleta de fantasia, com treze músicas originais do álbum visual “Something Beautiful”.

O filme é uma produção de Miley Cyrus, XYZ Films e Panos Cosmatos, em parceria com a Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation. A direção é de Miley Cyrus, Jacob Bixenman e Brendan Walter, com direção de fotografia de Benoît Debie.

LEIA TAMBÉM:

Walt Disney supera expectativas, amplia assinantes e projeta salto no lucro em 2025



O álbum visual teve sua estreia mundial em 6 de junho do Festival de Cinema de Tribeca, antes de sua exibição exclusiva nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá em 12 de junho.

Os controles parentais do Disney+ garantem que a plataforma continue sendo uma experiência de streaming adequada para todos os integrantes da família. Os assinantes podem criar perfis protegidos por PIN e definir limites de acesso para determinados perfis com base na classificação de conteúdo.

Veja o postêr e trailer: