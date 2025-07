De volta ao G-8 com o São Bernardo FC, Romisson projeta próxima rodada

Depois de duas rodadas fora do G-8 da Série C, o São Bernardo FC está de volta ao grupo de classificados para a próxima fase. Isso foi possível, pois o Tigre superou o Anápolis, de Goiás por 3 a 0 em confronto válido pela décima rodada e pulou para o sétimo lugar da Terceirona.

O triunfo teve uma marca expressiva do setor ofensivo do Aurinegro: pela primeira vez nesta edição do campeonato, a equipe balançou as redes mais de uma vez na mesma partida. Agora, com nove gols marcados, o Tigre tem o 11º melhor ataque da divisão.

O resultado positivo no estádio 1º de Maio foi enaltecido pelo volante Romisson, titular no confronto. “Foi uma vitória importantíssima para as nossas pretensões, que é estar sempre no G-8. Percebemos que a pressão aumentou. Agora que retornamos, precisamos nos consolidar. Comemoramos bastante o resultado, pois o Anápolis é um clube que teve poucas derrotas na competição”, ressaltou o camisa 17.

Somando Campeonato Paulista e Série C, o Aurinegro entrou em campo 23 vezes neste ano. Romisson esteve presente em 100% dos jogos até então. “Estou muito feliz pela sequência que estou tento no São Bernardo. Só tenho que comemorar pela regularidade, pelo fato de não ter lesões e suspensões. Procuro sempre evoluir nos treinos para dar o meu melhor nos jogos e consequentemente ajudar a minha equipe”, destacou o volante.

Para seguir na zona de classificação para a segunda fase da Série C, o time do Grande ABC volta a campo na próxima segunda-feira (7), fora de casa, contra o Botafogo da Paraíba, que está na zona de rebaixamento.

“Será uma partida muito complicada, pois eles são fortíssimos jogando como mandantes. Mas vamos aproveitar esse longo tempo que teremos de preparação para sairmos de lá com um resultado positivo, aumentando a nossa série invicta e consolidando a equipe no G-8”, concluiu Romisson.

