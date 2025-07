Sérgio Guedes deixa o comando do Água Santa após tropeço na Série D

A derrota por 3 a 2 contra o Rio Branco–ES, na última rodada da Série D, foi o ponto final da passagem de Sérgio Guedes pelo clube diademense. Na tarde desta terça-feira (1º), o Netuno confirmou, por meio de nota oficial, a demissão do treinador e de toda sua comissão técnica.

Em sua segunda passagem pelo clube do Grande ABC, o treinador assumiu o cargo após finalização do Campeonato Paulista, e comandou a equipe em 10 jogos pelo Brasileiro da Série D. Foram quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, acumulando 14 pontos e deixando o time na terceira posição do Grupo A-6.

A primeira passagem do profissional pelo Àgua Santa foi entre 2020 e 2022. Seu trabalho rendeu a classificação da equipe ao Paulistão, quando chegaram na final da A-2, em 2021, mas acabaram derrotados para o São Bernardo FC nos pênaltis.

Guedes tem passagens em clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Bahia, Ponte Preta, Sport e Ceará. Além de ter treinado esse ano, o Grêmio Prudente, onde o time do interior acabou eliminado na primeira fase da A-2.

O clube segue na procura de um novo treinador, mas até o exato momento, ainda não há um nome concreto para assumir a função de comandante técnico.

Após série recente de quatro jogos de invencibilidade na Série D (interrompida na última rodada), o Água Santa planeja de maneira imediata, subir para a Série C, com o foco de manter o calendário nacional para 2026.

Faltando quatro rodadas para o término da primeira fase da Série D, o Netuno recebe o Porto Velho, do Espirito Santo, em disputa da 11° rodada da competição. A partida acontece no sábado (5), às 16h, na Arena Inamar.

