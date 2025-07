Santo André Intelli bate Blumenau e volta a vencer na LNF

Após três derrotas seguidas na disputa da LNF (Liga Nacional de Futsal), o Santo André Intelli voltou a vencer, em partida válida pela décima rodada da competição, na última segunda-feira (30). Jogando em casa, no Ginásio Noêmia Assumpção, o time andreense bateu o Blumenau por 5 a 3, com gols de Pelé, Mendes, Léo Catolé e Calvanese (duas vezes). Gamarra (duas vezes) e Douglas descontaram para o time catarinense.



Com dois gols marcados, o destaque da partida foi o pivô Calvanese, que levou para casa o troféu de melhor jogador. O atleta chegou aos quatro gols na competição, empatando com Two como o maior artilheiro andreense na edição.

Com o resultado, o Santo André pula para a nona colocação da tabela nacional, com 17 pontos, dentro da zona de classificação ao mata-mata do torneio. Já o Blumenau perdeu uma posição e agora é o lanterna, com apenas um pontos e sem vitórias na campanha.



O Santo André volta à quadra no próximo sábado (5),para compromisso diante do Tubarão, do Rio Grande do Sul, jogando como visitante. Os adversários chegam de derrota por 2 a 1 contra o Corinthians, e assumem a 18º posição, somando oito pontos.

