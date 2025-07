Santo André homenageia Charles Chaplin com sessões gratuitas de cinema em julho

A cidade de Santo André vai homenagear um dos maiores nomes da história do cinema, Charles Chaplin, com uma programação especial no projeto Cinemão de Quinta. As sessões acontecem todas as quintas-feiras de julho, às 19h30, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, com entrada gratuita.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Cultura de Santo André, por meio da Escola Livre de Cinema e Vídeo, em parceria com o programa Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) — ação de difusão cultural do Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

A mostra terá início nesta quinta-feira (3), com a exibição do clássico Em Busca do Ouro (1925), em que o icônico personagem Carlitos se aventura como garimpeiro no Alasca durante a corrida do ouro de 1898.

Na quinta seguinte (10), serão exibidos dois filmes: o curta O Vagabundo (1916), no qual Chaplin apresenta pela primeira vez o personagem Carlitos, e o longa O Garoto (1921), que mostra o andarilho cuidando de uma criança abandonada.

No dia 17, é a vez de Luzes da Cidade (1931), em que Carlitos se apaixona por uma florista cega e faz de tudo para ajudá-la.

A programação se encerra em 31 de julho com a exibição do documentário brasileiro Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá, que estreia nos cinemas em 10 de julho. O filme acompanha a jornada das irmãs indígenas Sueli e Maísa Maxakali em busca do pai, Luis Kaiowá, de quem foram separadas durante a ditadura militar.

