Coman treina sem restrições e Bayern de Munique terá força máxima diante do PSG no Mundial

O Bayern de Munique iniciou nesta quarta-feira sua preparação para uma 'final antecipada' do Mundial de Clubes diante do Paris Saint-Germain, agendada para sábado, em Atlanta (13 horas de Brasília), com boa notícia para o técnico Vincent Kompany. O atacante Coman trabalhou normalmente e o técnico bávaro terá força máxima diante dos franceses.

O atacante havia sido substituído diante do Flamengo, nas oitavas de final, após receber uma pancada. Tudo não passou de um susto e ele esteve presente nas atividades do dia, no ESPN Wide World of Sports Complex, na Flórida.

Rodando o elenco desde o começo do Mundial, com Gnabry, Thomas Müller e o jovem Bischof aparecendo entre os titulares no quarteto ofensivo, desta vez Kompany deve utilizar seus principais nomes e a torcida já celebra a possibilidade de a equipe entrar com Coman, Olise, Musiala e Harry Kane diante dos franceses.

Apesar de o Paris Saint-Germain ser o atual campeão da Liga dos Campeões e vir embalado, o Bayern mostra enorme confiança e avançar às semifinais do Mundial e tem, a seu favor, o retrospecto recente. Nos últimos quatro jogos, os bávaros venceram todos e não levaram nenhum gol. Em novembro, ainda na fase de classificação da Champions, as equipes se encararam na Allianz Arena e o time alemão fez 1 a 0.

"Vai ser mais um jogo difícil contra o PSG, eles fizeram uma temporada inacreditável. Mas já jogamos contra eles nesta temporada e saímos vitoriosos. Temos de tentar levar a energia e o bom sentimento para esta partida", ressalta o artilheiro Harry Kane. "Sabemos que vai ser difícil, mas sentimos que podemos vencer qualquer um quando estamos no nosso melhor nível."

A confiança do camisa 9 parece a mesma em todo o elenco e todos estão com o discurso afinado de superação e avanço. Claro, sem jamais desprezar a força dos franceses. "Certamente vai ser mais um confronto acirrado e estamos ansiosos por isso", completa Leon Goretzka, que deve dividir a marcação no meio com Kimmich.