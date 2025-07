Alan Dotti é o novo treinador do Água Santa

Um dia após a demissão do treinador Sérgio Guedes, o Água Santa anunciou de forma oficial a chegada de Alan Dotti como o novo comandante do clube para a sequência da Série D. Ele retorna ao Netuno após uma passagem como auxiliar técnico durante o Campeonato Paulista deste ano.

Junto do novo comandante, chega também o preparador físico José França.

Em sua chegada ao time diademense, o treinador agradeceu à diretoria pelo convite. “Poder voltar para o Água Santa, sem dúvida, é o que fez a diferença. Voltar para um clube tradicional do futebol paulista, que busca ser tradicional no cenário nacional. Isso me comoveu muito”, afirmou.

Dotti trabalhou na equipe juntamente com Pintado durante o Paulistão deste ano, a partir da sétima rodada da fase de grupos, na função de auxiliar técnico. Com a expulsão de Pintado no jogo de estreia, comandou o elenco do Netuno no empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Porém, a campanha não terminou da forma desejada e o clube terminou rebaixado para a Série A-2 do Estadual, somando somente sete pontos, com a segunda pior campanha geral.

Antes de se juntar ao Água Santa, Alan Dotti estava comandando o Lagarto, que está no Grupo A-4 da Série D. Em 10 jogos à frente da equipe sergipana, o treinador teve um aproveitamento de 46,6% (quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas), ocupando a quinta colocação da chave, com 14 pontos. Os números são iguais aos de Sérgio Guedes no time da região, que é terceiro colocado do Grupo A-6, com os mesmos 14 pontos.

O comandante chega com grande responsabilidade, já que com o rebaixamento para a A-2 do Estadual e fora da Copa Paulista, o Netuno só terá calendário nacional em 2026 caso consiga o acesso à Terceira Divisão.

Porém, Dotti adota um tom de confiança no momento inicial. “Nossa tendência é fazer uma grande Série D, buscar, primeiramente, a classificação e esse acesso, porque o Água Santa é um clube que dá toda a estrutura, todas as condições de a gente, sim, sonhar com a Série C”, diz.

O primeiro compromisso de Alan Dotti à frente do Água Santa acontece às 16h do próximo sábado (5), diante do Porto Vitória–ES, na Arena Inamar.

