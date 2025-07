Consórcio apresenta demandas regionais para coordenador do Ministério da Cultura

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC recebeu o coordenador do escritório estadual do Ministério da Cultura em São Paulo, Alessandro Araújo Azevedo, para apresentar as principais demandas da região na área e debater o estímulo à cadeia produtiva da cultura.

Participaram da reunião desta terça-feira (1°) secretários de Cultura da região, secretários adjuntos e representantes das pastas municipais, além da equipe técnica do Consórcio e da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.

Durante o encontro, foi discutida a integração das cidades para compartilhar apresentações dos artistas da região, assim como os equipamentos de cultura disponíveis. Também foram abordadas, entre outras questões, as políticas municipais de cultura, a situação do orçamento e dos recursos humanos das secretarias municipais de Cultural, a necessidade de dados para subsidiar as políticas públicas na área e a contribuição da cultura para o PIB (Produto Interno Bruto).

O coordenador do Ministério da Cultura detalhou a reestruturação da pasta federal na atual gestão, incluindo as ações das secretarias de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura e do Audiovisual, e as linhas de fomento existentes para concretizar a Política Nacional de Cultura.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, destacou a importância do encontro com o coordenador para viabilizar a articulação das secretarias municipais com o ministério. “O debate sobre a cultura é fundamental para o desenvolvimento econômico da nossa região e do país”, afirmou.

Para o diretor de Programas e Projetos da entidade regional, Diego Tavares, a cultura tem um papel fundamental para o desenvolvimento e a identidade de uma região, impulsionando e fortalecendo a economia local.

“O Grande ABC, com sua rica diversidade cultural possui um enorme potencial criativo que, muitas vezes, carece de apoio técnico e financeiro para se consolidar como política pública estruturante. A presença do Ministério da Cultura nesse diálogo contribui para aproximar os municípios dos programas federais, além de fomentar a integração regional por intermédio do Consórcio ABC, editais compartilhados e ações intermunicipais”, ressaltou Tavares.