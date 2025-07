Ribeirão Pires quer atrair filmes com mapeamento de locações

Ribeirão Pires deu um passo importante para entrar de vez no radar de produções de cinema, TV, publicidade e streaming. Na última segunda-feira (30), a Prefeitura realizou uma consulta pública na Pinacoteca Municipal para mapear os principais cenários da cidade que podem servir como locações audiovisuais.



O encontro reuniu produtores culturais, profissionais do setor e moradores — inclusive representantes de Paranapiacaba, reforçando a integração regional para fortalecer a presença de Ribeirão Pires no catálogo oficial da São Paulo State Film Commission.



A iniciativa, feita em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e o Museu da Imagem e do Som (MIS), busca ampliar as oportunidades para o audiovisual e impulsionar a economia criativa local.



“O mapeamento é essencial para aproximar as produções das cidades e facilitar filmagens. Ribeirão Pires tem um potencial enorme”, destacou Alice Santiago, assistente de produção da Film Commission.



Para a produtora cultural Marina Drumond, da Bailarina Produções, a consulta ajudou a esclarecer dúvidas práticas: “Entender o cadastro das locações vai agilizar muito o nosso trabalho quando pensarmos em futuras filmagens aqui”, afirmou.



A secretária de Cultura de Ribeirão Pires, Rosí Ribeiro de Marco, reforçou o compromisso da cidade em apoiar o audiovisual: “Temos cenários únicos e um grande potencial para receber produções. Isso gera cultura, turismo, empregos e visibilidade para Ribeirão Pires”, disse.



Nos próximos dias, a equipe da São Paulo State Film Commission deve visitar os locais sugeridos para avaliação técnica. A expectativa é que o novo catálogo de locações seja lançado em novembro, com Ribeirão Pires oficialmente integrada à lista de destinos prontos para receber câmeras e roteiros.