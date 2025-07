Shopping de São Bernardo terá patinação gratuita toda segunda-feira em julho

O São Bernardo Plaza promove encontro semanal para patinação em seu estacionamento. O evento acontece toda segunda-feira durante o mês de julho, no estacionamento interno do empreendimento, das 19h30 às 22h.

O encontro terá acompanhamento da equipe Tô Sem Freio e deve reunir profissionais e amadores no esporte. Os participantes podem trocar dicas, ensinamentos e experiências ao longo do evento. A Patinação no São Bernardo Plaza não tem limitação de idade e todos podem participar, sendo necessário o acompanhamento de um responsável para a participação de crianças.

Para participar, não é necessário inscrição prévia, basta se direcionar ao local do evento com os equipamentos necessários – não há empréstimo de equipamento no local. É obrigatório o uso de capacete.

Além do encontro às segundas-feiras, a Patinação no São Bernardo Plaza também acontecerá no último sábado do mês, dia 26 de julho, das 19h30 às 22h, no estacionamento externo. Por ser em um ambiente ao ar livre, o evento pode ser cancelado de acordo com a previsão do tempo.