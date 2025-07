Parque da Liga da Justiça chega em shopping de Diadema

Com um ambiente imersivo no universo do Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha entre outros super-heróis, o Parque Liga da Justiça promete transformar as férias escolares de julho em uma aventura memorável. A atração temática é gratuita e estará no Shopping Praça da Moça, em Diadema, entre os dias 4 e 27 de julho para encantar fãs de todas as idades.

O Parque Liga da Justiça surpreende crianças, adolescentes e adultos, oferecendo muita adrenalina e aventura em uma jornada temática única durante este período tão especial. As atrações incluem uma área com cenografia inspirada em “Gotham City” que estimula as crianças a gastarem energia passeando com patinetes e motos elétricas do Batman, uma parede de escalada da Mulher-Maravilha e Supergirl e um painel dos heróis mais amados do mundo.

E para aqueles que apreciam a tecnologia, o emocionante “Voo do Superman” encerra a experiência com chave de ouro, permitindo que as crianças simulem um incrível voo por Metrópolis através de óculos de realidade virtual.

“Mais do que uma atração de férias, o “Parque Liga da Justiça” é a chance de viver

momentos que podem ficar para sempre na memória das crianças e de suas famílias. Acreditamos que a magia dos super-heróis inspira coragem, imaginação e conexão. Queremos que cada risada, cada descoberta e cada brincadeira aqui se transforme em uma lembrança especial”, afirma Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

LEIA TAMBÉM:

Shopping em Diadema transforma abrigo para refugiados com reforma solidária



Concebido pela Ludi Experience em parceria com a Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment o Parque Liga da Justiça é uma experiência temática única com diversão para toda a família durante as férias de julho.

Serviço

Parque Liga da Justiça — Shopping Praça da Moça

Data: De 4 a 27 de julho.

Horário: Segunda a sábado das 12h às 20h e Domingos e feriados das 14h às 20h.

Local: Praça de Eventos do Shopping Praça da Moça

Endereço: R. Manoel da Nóbrega, 712 — Centro, Diadema–SP

Entrada gratuita