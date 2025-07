Renato prepara mais uma 'surpresa' tática no Fluminense para duelo com o Al-Hilal no Mundial

O técnico Renato Gaúcho tem o treino desta quinta-feira para decidir a tática a ser usada nas quartas de final do Mundial de Clubes, sexta-feira, diante do Al-Hilal, no Camping World Stadium, em Orlando. Misterioso, o experiente treinador deverá adotar uma postura diferente da utilizada pelo time na vitória, por 2 a 0, sobre a Internazionale nas oitavas.

Contra a Inter de Milão, Renato escalou uma zaga com cinco jogadores, liderados por Thiago Silva. O esquema se mostrou forte para segurar as investidas do adversário e, ao mesmo tempo, colaborou para deixar o meio de campo seguro para buscar s jogadas ofensivas que levaram o time à vitória histórica.

Uma possibilidade poderá ser a utilização do venezuelano Soteldo. O jogador, recuperado de lesão na coxa esquerda, ficou no banco de reservas contra a Inter, e pode ser escalado como novidade diante dos sauditas.

O único desfalque do Fluminense será o lateral-esquerdo Renê, suspenso por causa do segundo cartão amarelo. Nonato, Martinelli, Arias, Keno e o próprio Renato estão 'pendurados'. Os cartões serão zerados após as quartas de final.