Comissão aprova convite para Galípolo explicar possível aval à compra do Master pelo BRB

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 2, um convite ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para prestar esclarecimentos sobre eventual aval à compra de parte do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).

A aprovação do convite não obriga a participação de Galípolo na audiência e ainda não há data para o possível encontro.

O requerimento analisado pelo colegiado é de autoria do deputado Pauderney Avelino (União-AM) com base em notícias de que a autorização à operação pelo BC estaria perto de acontecer.

O deputado alegou a "necessidade" de a Câmara "garantir o interesse dos clientes do Master, do BRB e de toda a população brasileira".

"É de se esperar que o BCB aja com a prudência e o rigor técnico necessários. O Banco Central tem que olhar para essa questão do risco moral por conta do uso inadequado do Fundo garantidor de Crédito e também para o risco sistêmico que esse tipo de operação pode acarretar, uma vez que os problemas do Master podem alcançar dezenas de bilhões de reais. Além disso, tem que ser avaliada a conveniência de vermos um banco estatal aumentar sua presença relevância no Sistema Financeiro Nacional", afirmou o deputado no requerimento.