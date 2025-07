Marcelo Lima afirma que não fica olhando o que deixaram para trás

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), evitou subir o tom contra antecessores durante inauguração da iluminação do Viaduto Miguel Etchenique na região do Ferrazópolis ontem à noite. O elevado, segundo o chefe do Executivo, nunca teve iluminação pública, o que aumentava o risco de acidentes e contribuía para a degradação da região. “Não é uma crítica, é uma constatação”, disse.

Questionado sobre qual a avaliação em relação a não execução de serviços básicos na cidade ao longo dos anos, o chefe do Executivo foi enfático em sua declaração. “Se eu ficar olhando tudo aquilo que deixaram para trás ou não fizeram, acabo não executando o que tenho que executar”, declarou ao Diário.

O entorno do agora Complexo Miguel Etchenique, que conta com acesso às Avenidas Dr. José Fornari, Brigadeiro Faria Lima e Rotary, bem como à Rua Marechal Deodoro, além da nova iluminação de LED, ganhou uma praça e novo asfalto. Devido à escuridão, o local era propício para usuários de drogas e práticas criminosas. “Dezenas ou centenas de pessoas já foram assaltadas aqui. (Essa área abaixo do viaduto, transformada em praça) parecia uma floresta e era desorganizada. Tudo isso (que foi feito agora) é para preservar a beleza, trazer a autoestima e a população entender que São Bernardo é uma cidade melhor de se viver, além de melhorar a segurança pública”, afirmou.

LEIA MAIS:

O prefeito destacou ainda que a iluminação pública é “uma das peças do conjunto para se fazer segurança pública” e elencou diversos programas municipais implementados nesta gestão que se coadunam, entre as ações citou o Rua Nova, Cidade Linda de Viver e programas educacionais. Disse que a sensação de segurança também passa pelo efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal), das polícias Militar e Civil nas ruas, além novas viaturas, bem como avanços em videomonitoramento e tecnologia.

Complexo Miguel Etchenique é revitalizado

Sob a noite fria e de garoa de ontem, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), inaugurou o Complexo Miguel Etchenique, no bairro Ferrazópolis.

No viaduto já existente foram realizadas nova pavimentação asfáltica e pintura do guarda-corpo, dos pilares e vigas, com tinta antipichação.

A revitalização da área, que contou com recursos da iniciativa privada – por isso, os valores não foram apresentados durante a inauguração –, resultou também na implementação de pista de caminhada (passando por cima e por baixo do elevado).

A área sob o viaduto foi remodelada e passou a contar com novo paisagismo com grama e flores da espécie de ‘Sunpatiens’. Árvores foram podadas e as calçadas revitalizadas. Um letreiro com a inscrição ‘Eu amo São Bernardo’ foi instalado no local.

As intervenções realizadas por equipes das secretarias de Serviços Urbanos, Projetos e Obras, Transporte, Mobilidade e Infraestrutura incluem a adequação da iluminação existente nas alças de acesso, com a instalação de novos refletores embaixo do viaduto, no letreiro e na pista superior do elevado.

Segundo a Prefeitura, foram instalados 76 postes metálicos, 14 refletores e 146 luminárias, além da iluminação colorida de LED.

O prefeito destacou que intervenções semelhantes foram realizadas na Avenida Lions e na Estrada dos Alvarengas, as quais vão chegar na Caminho do Mar, na Lucas Nogueira Garcez e nos viadutos da Café Filho e do Silvina.

MAIS OBRAS

O governo Marcelo Lima informou que outras frentes de trabalho estão em execução, dentre elas as para dar mais fluidez ao trânsito de São Bernardo, como as obras do Complexo Viário Corredor dos Couros, com 60% execução.

A construção da estrutura contempla o novo Viaduto Estaiado da Avenida Robert Kennedy e os elevados do Corredor ABD. Para esse conjunto de obras há investimento superior a R$ 350 milhões.

LEIA TAMBÉM:

São Bernardo entrega áreas de lazer e anuncia novo Ecoponto