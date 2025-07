Leis aprovadas em Mauá são debatidas em Portugal

O advogado e vereador de Mauá, Leonardo Alves (PSDB), embarcou ontem para Portugal, a fim de participar do fórum internacional de debate jurídico, que tem como tema nesta 13ª edição, ‘O Mundo em Transformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente’.

O parlamentar leva para o debate que ocorre desta quarta-feira (2) até sexta-feira (4) em Lisboa leis aprovadas na cidade do Grande ABC que versam sobre a Política Municipal em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (em vigor desde 2022) e a legislação que assegura direitos às Mães Atípicas – em compasso de espera da sanção do prefeito Marcelo Oliveira (PT).

“As leis que estou levando ao Fórum nasceram do diálogo com as famílias atípicas e da escuta sensível às suas necessidades. Nosso objetivo é mostrar como o Legislativo pode ser instrumento de inclusão e justiça social, promovendo políticas públicas que enxergam e acolhem cada cidadão em sua singularidade”, disse Alves ao Diário.

O seminário ocorre na sede na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

