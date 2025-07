Gilvan se reúne com lideranças do Avante e reforça parceria

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB, se reuniu nesta segunda-feira (30) com os presidentes estadual e municipal do Avante, respectivamente, Josué Tavares dos Santos e José Evangelista. Na pauta, o balanço dos primeiros 180 dias da gestão do tucano, bem como o alinhamento político entre governo e partido.

Nas eleições de 2024, o Avante conquistou 33.635 votos nas sete cidades da região. Com a quinta maior bancada do Grande ABC, juntamente com o Progressistas, a legenda conta com nove vereadores na região, sendo três em Santo André – Danilo Santana Reis, o Dandan, Nino Brandão e Renato Barros Santiago Filho, o Renatinho – e as vice-prefeituras das duas maiores cidades da região, com Silvana Medeiros em Santo André e Jessica Cormick, em São Bernardo.

Em Santo André o partido ainda está à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana com Almir Cicote. Já em São Bernardo a legenda é representada por Fran Silva, na Pasta de Esportes e Lazer.

Josué Tavares afirmou que fez uma visita de cortesia a Gilvan, aproveitou para parabenizá-lo, colocar o partido à disposição do governo, além de debater sobre o cenário político, tanto nacional quanto local.

“O Avante está bem representado aqui no ABC. Tanto em Santo André quanto em São Bernardo, temos a vice-prefeitura, além de contarmos com alguns vereadores. Isso representa muito para o partido no cenário nacional, pois são cidades importantes, não apenas para o Estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. É fundamental para o Avante ter essa base política, que certamente nos ajudará no fortalecimento do partido aqui no Estado e nas próximas eleições de 2026”, afirmou Tavares.

José Evangelista reforçou o compromisso de debater projetos de relevância para a população. “O presidente estadual do Avante e eu fizemos uma visita de cortesia ao prefeito Gilvan e agradecemos a parceria exitosa, que resultou na eleição de três vereadores e da vice-prefeita. Isso só foi possível com diálogo e muito trabalho. Reafirmamos o compromisso com povo de Santo André e com a gestão de Gilvan”, destacou.

Durante o encontro, o prefeito ressaltou a importância do diálogo com os partidos aliados e agradeceu o apoio do Avante nas pautas prioritárias do governo na cidade. “Temos uma relação de confiança e respeito com o Avante, que tem sido um parceiro importante na construção das políticas públicas da nossa cidade. Seguimos juntos, com diálogo e responsabilidade, para entregar cada vez mais resultados à população de Santo André”, afirmou Gilvan.

