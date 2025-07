Santo André requalifica e instala novos pontos de ônibus com investimentos do Promobi

A Prefeitura de Santo André, por meio da SATrans, está realizando a troca de 75 pontos de ônibus e requalificando outros 300 existentes. Na primeira etapa de intervenções, 50 abrigos foram substituídos por estruturas modernas e com novo padrão visual, que proporcionam maior conforto ao usuário do sistema de transporte na cidade.

A substituição dos abrigos antigos por novas estruturas é realizada em etapas, com cronograma definido pela SATrans. As equipes vão aos locais, retiram os abrigos danificados ou fora do padrão anterior e instalam os novos modelos, que oferecem cobertura ampliada, assentos mais confortáveis, acessibilidade e melhor sinalização.

Já a requalificação dos pontos existentes inclui reparos estruturais, pintura, troca de placas informativas e melhorias na iluminação, quando necessário, garantindo mais conforto e segurança aos usuários que aguardam o transporte.

LEIA TAMBÉM:

Wi-fi gratuito em ônibus chega a 52 mil usuários em Santo André



Nova frota e modernização do transporte

A modernização do transporte coletivo é outro pilar do Promobi. A cidade acaba de receber 26 novos ônibus equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, GPS integrado, entradas USB para carregamento de dispositivos móveis e acessibilidade total para pessoas com deficiência. Além disso, os veículos contam com motorização Euro 6, que garante menor emissão de poluentes. O investimento total para a aquisição dessa nova frota foi de R$ 20 milhões.

O Promobi também aposta na inovação tecnológica. O aplicativo Cittamobi, que já ultrapassou 38 mil usuários ativos – crescimento de 35% em apenas um mês –, passou a operar sem anúncios e conta agora com sistema exclusivo de geolocalização para Santo André.

Na área de segurança viária, o Promobi implementa o Traffic Calm, conjunto de ações que inclui redução de velocidade e melhorias na infraestrutura em locais sensíveis, como escolas e áreas de grande circulação, com foco na proteção de pedestres e motoristas.