O que é aplicativo: quais os tipos de apps e como eles funcionam?

Da Redação

Do 33Giga



13/01/2022 | 11:55



*Por Guilherme Kapos // Apesar de suas aparências similares na tela de seu smartphone, os aplicativos possuem diversas formas e tamanhos. Ainda assim, na verdade, há mais de uma maneira de criar cada um deles, e os desenvolvedores devem analisar as vantagens e desvantagens cuidadosamente antes de mergulhar em um projeto.

Existem mais tipos de aplicativos mobile do que o usuário médio imagina – incluindo os nativos, os baseados na web e os híbridos. E embora os usuários nem sempre percebam a diferença entre esses tipos de aplicativos, eles são únicos.

Se você está planejando criar um app para sua empresa, é importante passar um tempo se familiarizando com as opções e quais são os prós e contras de cada tipo. Neste artigo, explicaremos os diferentes tipos de apps, bem como seus benefícios individuais.

O que é um aplicativo nativo?

Aplicativos nativos são aqueles desenvolvidos para os sistemas operacionais (SO) de cada dispositivo – geralmente iOS ou Android. O desenvolvimento de um app nativo requer que você os crie separados para cada sistema operacional e leve suas particularidades em consideração.

Isso acontece, principalmente, a custos de desenvolvimento mais altos e um tempo de colocação no mercado mais longo, mas também significa que os aplicativos aproveitam ao máximo os recursos de cada dispositivo e de seu sistema operacional.

O processo de desenvolvimento pode levar meses e centenas de milhares de dólares, o que significa que muitas vezes não são uma opção para empresas menores ou empresas onde o tempo é essencial.

Mesmo que desenvolver apps separados para cada sistema operacional possa ser caro, os nativos têm vários benefícios que você deve considerar ao decidir qual tipo é o mais adequado para suas necessidades.

3 benefícios dos aplicativos nativos

Os aplicativos nativos oferecem muitos benefícios para o usuário e também para o editor. Aqui estão três motivos pelos quais você pode querer considerar o desenvolvimento:

Os aplicativos nativos são normalmente mais rápidos e confiáveis – levando a uma melhor experiência do usuário.

Usam a IU (Interface de usuário) nativa de cada dispositivo, permitindo que ele se conecte mais diretamente a outros recursos, como Bluetooth, listas de contatos, etc.

Normalmente são mais seguros, fornecendo aos usuários mais proteção de dados.

O que é um aplicativo baseado na web?

Embora os aplicativos da web se comportem de maneira semelhante aos nativos, eles são, na verdade, sites responsivos que se adaptam a cada dispositivo e são acessados por meio de um navegador da web, como Safari ou Chrome.

O usuário não precisa fazer o download ou armazenar informações diretamente no dispositivo. Se você encontrar um pedido solicitando a instalação de um aplicativo da web, é provável que você esteja simplesmente adicionando o site aos favoritos em seu navegador.

Um dos tipos mais comuns é o de web progressivo (PWA). PWAs são essencialmente apps nativos executados dentro de um navegador.

Totalmente dependentes dos navegadores em que são executados, o resultado é uma experiência do usuário menos consistente – já que podem funcionar de maneira diferente de um navegador para o outro – mas isso também permite aos desenvolvedores alguma flexibilidade importante.

3 benefícios dos aplicativos baseados na web

Embora possam ter algumas limitações, eles podem ser uma boa solução para empresas onde o tempo e as despesas são fundamentais.

Não requerem personalização para cada sistema operacional, tornando o desenvolvimento mais rápido e mais barato.

Não requerem download e, portanto, não ocupam espaço nos dispositivos dos usuários.

Também não exigem que os usuários baixem as atualizações, pois os desenvolvedores podem simplesmente enviar através da web.

O que é um aplicativo híbrido?

Finalmente, existem aplicativos mobile híbridos – essencialmente apps da web que parecem um nativo. Os híbridos combinam muitos dos recursos dos nativos e da web – com ícones na tela inicial do usuários, desempenho rápido e capacidade de funcionar offline. Muitos dos principais aplicativos nas lojas são híbridos.

3 benefícios de aplicativos mobile híbridos

Os aplicativos híbridos são a solução com “o melhor dos dois mundos”, o que os torna populares até mesmo entre as maiores marcas. Aqui estão alguns motivos pelos quais eles podem funcionar para você:

O desenvolvimento é mais rápido e econômico do que um aplicativo nativo.

Carregam rapidamente e, portanto, são adequados para países com conexões lentas.

Podem interagir com o sistema operacional de um dispositivo de maneiras que os aplicativos normais da web não podem.

O que é um aplicativo React Native?

Como mencionei anteriormente, as principais desvantagens dos apps nativos são o tempo e os gastos necessários para criá-los, mas há uma solução chamada de aplicativos React Native – um tipo de estrutura de desenvolvimento de plataforma cruzada que permite aos editores simplificar o processo usando o mesmo código em sistemas operacionais.

React Native é uma estrutura de IU de código aberto criada pela Meta Platforms, Inc. (anteriormente conhecida como Facebook) e pode ser usada para desenvolver aplicativos não apenas para smartphones iPhone e Android, mas também para Android TV, macOS, tvOS, web e Windows.

Como o React Native é de código aberto, há uma biblioteca de componentes pré-construídos que podem ajudar os desenvolvedores a acelerar o processo de desenvolvimento mobile. Essas bibliotecas também tornam o desenvolvimento mais acessível para empresas com menos experiência.

Qual tipo de aplicativo é ideal para mim?

Cada tipo de aplicativo discutido aqui tem seu próprio caso de uso ideal – mas cada organização terá que decidir qual é o mais adequado. Muitos varejistas optam por apps híbridos porque eles permitem uma interface semelhante ao nativo, mas são facilmente atualizados com novos produtos ou informações de venda.

Se você é uma empresa de SaaS, um aplicativo nativo com recursos completos pode fornecer o melhor desempenho e segurança para os usuários do seu produto. O importante é que você tem opções e algumas dessas opções são mais acessíveis do que você pode imaginar.

Guilherme Kapos é Sales Director LATAM na Adjust.