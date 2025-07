Neymar e Bruna Biancardi mostram 1º encontro das filhas, Mel e Mavie

Bruna Biancardi, mulher de Neymar, jogador do Santos, publicou o momento do primeiro encontro entre suas filhas, Mavie, de um ano e oito meses, e a recém-nascida Mel. O vídeo foi divulgado em seu Instagram na noite deste domingo, 6.

As imagens mostram a irmã mais velha entrando no quarto andando e sentando no colo da mãe. Em seguida, o pai traz o bebê. As duas interagem e sorriem.

Mavie ainda recebe flores de Neymar e faz algumas gracinhas para a câmera. "O encontro! Minha vida todinha!", escreveu Bruna na legenda.

Neymar também é pai de duas outras crianças. Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de um ano, filha de Amanda Kimberlly.