Até que ponto é benéfico pagar o INSS em atraso?

Uma das principais dúvidas de milhares de brasileiros e brasileiras que estão sonhando com a aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é: vale a pena regularizar contribuições previdenciárias em atraso?

Segundo especialista em Direito Previdenciário, pode parecer, à primeira vista, uma solução rápida e eficaz para quem está prestes a se aposentar. Afinal, basta gerar a guia, quitar os débitos e completar o tempo necessário, certo? Errado. A decisão, que parece simples, esconde riscos financeiros, previdenciários e fiscais que podem transformar o que parecia ser um investimento seguro em uma grande dor de cabeça.

“Para contribuintes individuais, autônomos e microempreendedores, o INSS permite a quitação de até cinco anos de contribuições em atraso. Mas há um detalhe que muita gente desconhece: não é só pagar. É preciso comprovar que, naquele período, houve efetivo exercício de atividade remunerada. Notas fiscais, contratos, recibos, declaração de Imposto de Renda, extratos bancários e outros documentos podem ser exigidos para comprovar que houve trabalho. E se não houver essa prova, o INSS simplesmente não aceita o pagamento – e o valor pode até ser perdido”, alerta a advogada Simone Lopes, sócia do Lopes Maldonado Advogados.

E se o atraso ultrapassar cinco anos, a burocracia não só aumenta como a exigência de provas se torna ainda mais rigorosa. “Muita gente se surpreende ao descobrir que pagou sem poder contar com aquele tempo para a aposentadoria”, completa.

Os especialistas destacam que para trabalhadores com carteira assinada, a situação é diferente. Se o empregador deixou de recolher, cabe a ele regularizar. Na ausência disso, o trabalhador precisa buscar a via judicial, muitas vezes por meio de uma ação trabalhista.

Outro erro comum, de acordo com os advogados, é acreditar que pagar o INSS atrasado vai, automaticamente, aumentar o valor da aposentadoria. Longe disso. O INSS calcula o benefício com base na média de todos os salários desde julho de 1994, aplicando as regras atuais.

“O que determina o valor do benefício não é só quanto se contribui, mas quando e por quanto tempo. Pagar um valor alto agora não compensa se o restante da vida contributiva for de valores baixos”, explica o advogado Ruslan Stuchi, sócio do Stuchi Advogados. “Muitos se frustram ao perceber que o esforço financeiro teve impacto mínimo, ou nenhum, no valor final da aposentadoria.”

Além disso, há os juros e multas, que podem tornar a conta bastante salgada. Dependendo do período, o custo para regularizar pode comprometer a viabilidade do plano de aposentadoria.

