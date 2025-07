Ranking estadual das 20 campeãs em vagas tem quatro cidades da região

Quatro cidades do Grande ABC estão no ranking das 20 campeãs em oferta de vagas de emprego com carteira assinada no Estado, de junho de 2024 a maio de 2025, segundo dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), com base nas informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Santo André aparece em sexto lugar, com 9.056 oportunidades de trabalho; São Bernardo em nono, com 6.881; Diadema, em 17º, com 3.575, e Mauá em 20º, com 3.090. Foram 22.602 vagas em 12 meses, média de 62 por dia, considerando apenas os quatro municípios.

Em maio deste ano, Santo André (sexto), São Caetano (11º) e Mauá (23º) ficaram no top 50, com 855, 678 e 354 vagas de emprego, respectivamente. No acumulado do ano, de janeiro a maio de 2025, cinco municípios da região estão entre as 40 cidades com maior saldo de ofertas de emprego. Santo André, na décima posição, disponibilizou 4.531 vagas; São Bernardo (12ª), 3.804; Mauá (20ª), 2.301; Diadema (24ª), 1.964; e São Caetano (40ª), 1.372.

ESTADO

Em toda São Paulo, foram criadas 33.313 vagas de emprego em maio deste ano e 434.129 em 12 meses, de maio de 2024 a abril de 2025. O setor que mais contratou foi o de serviços, com 18.813 oportunidades. Em segundo lugar está o comércio de reparação de veículos automotores e motocicletas, com 8.704, seguido por administração pública (defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais), com 7.351; agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 5.163; e, na quinta posição, saúde humana e serviços sociais, que totalizou 5.068 vagas de emprego.

Outros setores da economia com maior participação na oferta de vagas de trabalho com carteira assinada foram informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas; transporte, armazenagem e correio, atividades administrativas e serviços complementares; indústrias de transformação e indústria geral; alojamento e alimentação; informação e comunicação; e educação.

SALÁRIO

Em maio, o Estado teve o maior salário médio de admissão do País, de R$ 2.548,34, seguido por Distrito Federal (R$ 2.429,09), Santa Catarina (R$ 2.304,49) e Rio de Janeiro (R$ 2.251,53). No Brasil, o salário médio no período ficou em R$ 2.248,71. O Sudeste foi a região com maior valor no Brasil (R$ 2.400,96). O aumento do salário em São Paulo foi de 0,51% em relação ao mesmo mês do ano passado.

ONDE BUSCAR

Os moradores que estiverem em busca de uma oportunidade de trabalho podem consultar as vagas disponíveis de forma presencial ou on-line nas centrais de Trabalho e Renda das cidades. As informações podem ser checadas nos sites das prefeituras. Algumas cidades realizam feirões do emprego, como fez Santo André, em maio, e São Bernardo, em junho.

