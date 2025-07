Mauá Nasce uma cidade. Independente. Industrial. Em busca de gente!

Mauá separou-se de Santo André em 1953 e foi instalado como município autônomo em 1955 – ou seja: há 70 anos. A Refinaria de Capuava entrava em funcionamento. Precisava de mão-de-obra. E o que atrairia moradores? Lugar para morar.

Assim, em 1955, entre outros loteamentos, nascia o Jardim Mauá. Seus empreendedores não perderam tempo e publicaram anúncios nos jornais, inclusive em “A Gazeta Esportiva”.

Neste anúncio, os atrativos, luz elétrica, condução, “perto de tudo”, procure na estação aos sábados, domingos e dias úteis.

Foi assim que Mauá iniciou sua arrancada para a modernidade que é hoje, com dois polos importantes, o de Capuava e o de Sertãozinho. E muita história para contar.

Crédito ilustração 1 – A Gazeta Esportiva, 16-3-1955; divulgação: #mauamemoria #mauacity #mauá #maua

ONDE FICA MAUÁ. Já tem uma gleba vendida e 140 casas construídas, igreja, duas escolas, dizia o jornal. Será que tem emprego? Vamos de trem preencher uma ficha...

CORAIS.

Copos de Ouro.

Ou Bicchieri d’Ouro.

É do Riacho Grande.

É de São Bernardo.

E o coral do GAMA?

O Coral Bicchieri d’Oro representa o que há de mais tradicional na música são-bernardense. Leva o ouvinte ao antigo cancioneiro que se ouvia tanto ne Vila como nas Colônias. Um bom vinho soltava as vozes.

O VINHO

A tradução de “bicchieri d''oro” é "copos de ouro". Este nome foi criado pelo Luiz Ademir Giarolla, dentista de profissão e um dos fundadores do coral. Isto aconteceu em uma tarde de domingo, dia da semana em que nos encontrávamos à tarde na casa do Sr. Angelo Rosa, pai do Aldo e do Nelo que cantam no coral.

Nos reuníamos para cantar músicas tradicionais, principalmente as alpinas. Já estávamos formando o coral e surgiu a questão do nome.

Como sempre, bebíamos vinho. Num dos momentos o Dr. Luiz saiu com a frase "Porque não Bicchieri d''Oro"?

Todos gostaram e o nome foi aprovado. Inclusive esta história fez parte de uma peça que encenamos algum tempo atrás.

Marco Antonio da Silva, o Quico.

Presidente do Círculo Italiano de Toscana

Riacho Grande

E O GAMA?

“Memória” indaga aos cantadores da italianíssima São Caetano, via GAMA (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista): e o coral de vocês?

16º Encontro de Corais em Língua Italiana

Quando: sábado, dia 5, às 16h.

Local: auditório A001 da Universidade Federal do ABC, campus São Bernardo.

Endereço: Alameda da Universidade, bairro Anchieta.

Realização: Círculo Italiano de Toscana, de Riacho Grande.

Entrada grátis

Crédito da foto 2 - Ana Maria Lotto

ELE VEM DO RIACHO. Coral Bicchieri d''Oro. Regente: Simone Strublic

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 3 de julho de 1975 – Edição 2788

MANCHETE – Estado lança plano para dar combate à poluição ambiental. Secretaria de Obras do governo estadual chamou o plano de “Campanha Branca”.

SANTO ANDRÉ – Prefeitura anunciava a colocação de cinco mil recipientes para a coleta de lixo, chamados de “bolichões”.

SÃO BERNARDO – Município anunciava a cidade Satélite: 3.200 novas casas populares a serem construídas até 1978 perto da Volkswagen.

RIBEIRÃO PIRES – Projeto CURA (Comunidades Urbanas de Recuperação Acelerada) atenderia a quatro bairros: Vila Suíça, Vila Aurora, Estância Nobless e bairro Colonial.

FUTEBOL – Na quarta à noite (2-7-1975): em Guaratinguetá, Esportiva local 0, Santo André, gol do ídolo Fernandinho (de pênalti).

EM 3 DE JULHO DE...

1900 - Na condição de vice-intendente de São Bernardo (cargo equivalente ao de vice-prefeito), Italo Stefanini propunha a instituição de prêmios em dinheiro aos lavradores locais de algodão que tivessem boa colheita.

1905 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra) – As festividades realizadas a 21 e 22 de junho (de 1905) foram revestidas de todas as pompas.

Houve a participação da banda musical do Orfanato Cristóvão Colombo, da Capital. Presença do padre João Robaioli.

Contribuíram para o realce das solenidades as senhoras Rachel G. da Silveira, Francisca Maria Marques, Maria Josephina Moreira e Theresa Riello, e os senhores João Martini, José Martini e capitão Marques.

Foram batizadas sete crianças e realizados três casamentos.

1930 - Prefeito Saladino Cardoso Franco, de São Bernardo, enviava representação ao prefeito de São Paulo, Pires do Rio, protestando contra a cobrança do imposto de 20 mil réis, determinada pela Capital, junto aos automóveis licenciados nos municípios limítrofes.

Saladino representava também os municípios de Santo Amaro, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Juqueri, Cotia e Parnaíba.

Diante da posição dos prefeitos, Pires do Rio contataria o delegado Rudge Ramos e suspenderia a medida.

1955 – Amistoso em Santo André: Corinthians local 2, Misto do São Paulo FC 2.

Em São Caetano: Cerâmica local 1, Juvenil Marcinelli 4; 3 a 2 para o Cerâmica na preliminar.

Pela Taça Charles Miller: no Pacaembu, Corinthians 2, Peñarol 2; no Maracanã, América 4, Benfica 2.

1980 - Fundada a Casa de Timóteo - Evangelização e Cultura Espírita, no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário da estância Águas da Prata. Elevada a município em 3 de julho de 1935, quando se separa de São João da Boa Vista.

Em Minas Gerais, aniversariam Montes Claros, Três Pontas e Ubá.

Também aniversariam em 3 de julho: Brasiléia (Acre) e Cocalzinho de Goiás.

HOJE

Dia dos Incrédulos. Lembra São Tomé, a quem foi atribuída a frase “Só acredito vendo”, ao duvidar da ressurreição de Cristo.

Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial

Dia do Ministério da Justiça, recordando a data da sua criação: 3 de julho de 1822.

São Tomé

3 de julho

Israelita. Um dos 12 apóstolos de Jesus.

