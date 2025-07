Ribeirão Pires define sua Princesa do Chocolate de 2025; veja quem é

Com casa cheia e clima festivo, Ribeirão Pires deu início às celebrações pelos 20 anos do Festival do Chocolate na noite deste domingo (6), com a realização do tradicional concurso que escolhe a Princesa do evento. O Anfiteatro Arquimedes Ribeiro foi palco da disputa entre sete jovens candidatas, acompanhadas por torcidas animadas, familiares e amigos. A estudante Emilly Silva, moradora do Bosque Santana, foi coroada Princesa do Chocolate 2025.

A noite contou com atrações culturais, intervenções artísticas e desfiles temáticos, exaltando não só a beleza das participantes, mas também a identidade e o talento local. A Oficina do Corpo levou ao palco apresentações coreografadas que emocionaram o público.

Após a avaliação dos jurados, a estudante foi coroada a Princesa do Chocolate 2025. Em seu discurso, ela agradeceu emocionada e falou sobre o sonho realizado. "Hoje, tenho a honra de viver esse sonho e espero proporcionar momentos especiais durante toda a festa, especialmente para as crianças", disse.

A faixa foi entregue por Sofia Pimenta, Princesa de 2024, que se despediu com palavras de incentivo à nova representante. Nicolli Dias e Anne Beatriz ficaram com o segundo e terceiro lugar, completando o pódio da edição deste ano.

O prefeito Guto Volpi (PL) acompanhou o evento e destacou o simbolismo da escolha neste ano comemorativo. “Neste ano, em que comemoramos os 20 anos do Festival do Chocolate, é ainda mais especial vivenciar este momento ao lado das pessoas que curtem a festividade que é para toda a família”, afirmou.

O concurso integra a programação oficial do Festival do Chocolate 2025, que neste ano será realizado em novo formato. As atividades vão ocupar as ruas do centro de Ribeirão Pires durante os fins de semana de agosto, com gastronomia, atrações culturais e musicais voltadas a públicos de todas as idades. A agenda completa será divulgada em breve pelos canais da Prefeitura.