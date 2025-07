Veja o obituário do Grande ABC deste dia 8 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Emília de Almeida Cunha, 98. Natural de Portugal. Residia na Parada Inglesa, São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Jardim Horto Florestal.

Teófilo Alves de Moura, 93. Natural de Vertentes (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Edvaldo Antonio dos Santos, 74. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida de Souza Ramiro, 66. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ferreira de Souza, 88. Natural de Imaculada (Paraíba). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Helena Stipp Cavalari Sannazzaro, 82. Natural de Macatuba (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Pensionista. Dia 3, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Severino Pessoa de Moura, 75. Natural de Vertentes (Pernambuco). Residia no Conjunto Inocoop, em Santo André, Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Ramos Sobrinho, 75. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcia de Melo Miranda, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Regina Maria da Silva, 96. Natural de Ipanema (MG). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 1º de junho. Cemitério do Baeta.

Maria das Neves Alves de Freitas, 96. Natural de Guarabira (Paraíba). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22 de junho. Cemitério do Baeta.

Maria Alves Pinha, 80. Natural de Quintana (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24 de junho. Cemitério do Baeta.

Marly Dionizia Santos Werlang, 79. Natural de São Luís (Maranhão). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 22 de junho. Cemitério do Baeta.

Sérgio Benaglia Martinez, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Olga Viviani Casado, 92. Natural de São Paulo. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Genebraldo de Toledo, 71. Natural de São Paulo. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Carlos Minde da Silva, 21. Natural de Jupi (Pernambuco). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Nair Ferreira Doreto, 88. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

MAUÁ

Maria Conceição Nogueira, 71. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Itapira (SP).

Maria Cristina Fernandes Barbosa, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

RIBEIRÃO PIRES

Georgina Maria de Jesus Domingues, 90. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Celso Luiz Dalceno, 73. Natural de São Paulo. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Ana Maria Cecon Silva, 65. Natural de São Carlos do Ivaí (Paraná). Residia no bairro Santa Lucia, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.